Google Pixel 4a : il n’est pas dans le top 30 des meilleurs smartphones en photo de DxOMark

Le Pixel 4a de Google n'entre pas dans le top 30 des meilleurs smartphones en photographie de DxOMark. Avec son capteur photo unique, le smartphone milieu de gamme n'est pas de taille à rivaliser avec les photophones premium du classement. Néanmoins, il s'en tire avec les honneurs.

Le Pixel 4a vient de passer sur le banc de test de DxOMark, le laboratoire français qui étudie les performances en photo et vidéo des smartphones sortis sur le marché. Le terminal écope d'un score de 111 points.

Dans le détail, DxOMark octroie 122 points à la partie photographie, 34 points au zoom et 98 points à la section vidéo. Le smartphone est relégué à la 31ème place du classement dédié aux meilleurs photophones en vente fin 2020.

Presque aussi bon que le Pixel 4

Exclu du top 30, le Pixel 4a reste malgré tout un excellent smartphone pour prendre des photos. “Le Google Pixel 4a fonctionne admirablement pour un appareil à caméra unique, avec des résultats comparables ou même légèrement meilleurs par rapport au Pixel 4, qui est plus cher, dans de nombreux domaines” explique DxOMark dans son test. Plus haut de gamme, le Pixel 4 était en effet vendu au prix de 769€ à sa sortie. De son côté, le Pixel 4a a été commercialisé pour la somme de 349€.

DxOMark a notamment apprécié la mise au point automatique rapide et précise, la bonne gestion du bruit, l'exposition précise et la bonne balance des blancs. “Il excelle pour la couleur et l'autofocus. Pour le bokeh, le zoom et les prises de vue de nuit, il tient tête aux appareils les mieux classés” remarque DxOMark.

In fine, le smartphone pèche uniquement par l'absence d'un capteur ultra grande angle. Le rapport regrette aussi un “faible niveau de détail dans la plupart des conditions, la profondeur de champ limitée pour les portraits de groupe en extérieur, des erreurs d'estimation de la profondeur dans les photos bokeh” et “les décalages et déformations visibles dans la plupart des vidéos”. Comme annoncé plus haut, il est nettement moins bon en vidéo qu'en photographie.