Le Pixel 10 Pro XL est-il le meilleur smartphone en photo du marché ? DXOMARK partage le résultat de ses tests

Le Pixel 10 Pro XL est passé entre les mains de DXOMARK, voici ce qu'ils ont pensé des performances de son appareil photo.

Le Pixel 10 Pro XL est-il un champion de la photo ? En attendant que nous vous fassions part de nos propres constatations avec notre test complet du smartphone, DXOMARK partage ses propres résultats. Avec un score de 163, il s'empare de la quatrième place du classement des meilleurs photophones selon les experts de l'organisme spécialisé. Il améliore de trois points la note du Pixel 9 Pro XL, qui reste bien placé à la septième position.

Avec le Pixel 10 Pro XL, Google parvient encore à s'améliorer, sans pour autant offrir de véritable révolution. D'ailleurs, à sa sortie, le Pixel 9 Pro XL était propulsé directement à la deuxième place du classement. Le nouveau venu fait jeu égal avec le Huawei Pura 70 Ultra, mais bat l'iPhone 16 Pro Max (161). Il est par contre devancé par le Vivo x200 Ultra (167), l'Oppo Find X8 Ultra (169) et le Huawei Pura 80 Ultra (175).

Le Pixel 10 Pro XL brille avec les vidéos ultra grand-angle

Au rayon des points forts, DXOMARK met en avant une “exposition bien équilibrée et une large plage dynamique”, qui garantissent une qualité constante en photo et en vidéo. Le “rendu des couleurs naturel avec une balance des blancs précise et des tons de peau agréables” a aussi tapé dans l'œil des testeurs. Le rapport souligne aussi la présence d'un “autofocus rapide et fiable avec de solides performances de téléobjectif, préservant les détails même à longue portée”.

S'il y a un point sur lequel DXOMARK a été particulièrement impressionné, c'est sur la qualité des vidéos avec l'optique ultra grand-angle. Le Pixel 10 Pro XL est tout simplement le meilleur appareil du marché sur cet usage précis. Il faut dire que les fabricants ont une certaine tendance à négliger l'ultra grand-angle, surtout en vidéo.

Pour les défauts, le smartphone souffre de “bruit notable dans les images fixes et de bruit temporel [effet de neige, ndlr] dans les vidéos en basse lumière”. L'autre aspect négatif constaté est une légère perte de détails dans les prises de vue à zoom moyen. Mais en attendant l'iPhone 17 Pro Max, la proposition générale de Google est ici très solide.