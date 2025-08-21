Le Pixel 10 Pro a enfin la fonction qu’il lui manquait pour dominer en photo

Le Pixel 10 Pro vient d’accueillir une petite nouveauté attendue par ses utilisateurs. Elle concerne directement son appareil photo, l’un des points forts de la gamme. Ce changement discret devrait rendre la prise de vue longue distance bien plus pratique.

La série Pixel 10 vient d'être dévoilée en cette fin d’août 2025 pour marquer les dix ans de la gamme. Trois modèles sont disponibles : le Pixel 10, le Pixel 10 Pro et le Pixel 10 Pro XL. Tous reprennent le design lancé avec la génération précédente, mais ils s’appuient sur la nouvelle puce Tensor G5 et bénéficient d’écrans plus lumineux. Comme toujours, la photographie reste un élément central de l’identité de ces smartphones.

Le Pixel 10 Pro dispose d’un téléobjectif périscopique 5x de 48 mégapixels. Grâce à un recadrage de haute définition, il peut atteindre un zoom 10x sans perte de qualité. Jusqu’ici, accéder à ce niveau de zoom n’était pas simple, car il fallait manipuler un curseur très sensible. Google corrige enfin cette limite avec l’ajout d’un bouton dédié au 10x directement dans l’application photo.

Le Pixel 10 Pro gagne un accès direct à son zoom 10x dans l’appareil photo

Désormais, un bouton 10x apparaît dans le viseur de l’application. Un simple appui suffit pour basculer sur ce niveau de zoom, sans passer par le curseur qui avait tendance à s’arrêter à 9,8x ou 10,5x. Ces valeurs intermédiaires reposaient sur des traitements logiciels et pouvaient générer des artefacts indésirables.

Avec ce bouton, le smartphone exploite directement le potentiel de son capteur périscopique, garantissant une meilleure qualité d’image. Les précédents modèles de Pixel Pro obligeaient souvent à jongler avec le curseur, ce qui agaçait les utilisateurs lors de la prise de photos rapides. Le Pixel 10 Pro corrige enfin cette frustration présente depuis plusieurs générations.

Cette évolution peut sembler mineure, mais elle répond à une demande insistante des utilisateurs. En facilitant l’accès au zoom 10x, Google met davantage en valeur l’atout principal de son Pixel 10 Pro face à la concurrence. La gamme a beau miser sur l’intelligence artificielle et la puissance de sa nouvelle puce, c’est souvent sur le terrain de la photographie que les Pixel continuent de se distinguer.