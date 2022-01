Le piratage de mangas se complique, AMD dévoile les Ryzen 6000 Mobile, Google accusé de payer Apple, le récap

Le piratage de mangas et d'animés risque de devenir de plus en plus risqué, AMD profite du CES 2022 pour lever le voile sur la nouvelle série de processeurs pour PC portables Ryzen 6000, Google est accusé de payer Apple pour éviter un concurrent à son moteur de recherche. Enfin, Google Photos pourrait ruiner votre enveloppe de données mobiles.

Le téléchargement illégal de mangas et d'animés va devenir plus risqué

L'International Anti-Piracy Organization (IAPO) est un nouvel organisme ayant pour unique but de lutter contre le piratage d'animés et de manga. Composé de 32 entreprises clés du secteur, l'organisme prévoit de mener la vie dure aux pirates dès le mois d'avril 2022. “Nous prévoyons de lancer la nouvelle organisation vers le mois d’avril de cette année et de partager les informations sur les sites de piratage compilées dans chaque pays et de les fournir à la police du pays où se trouvent les serveurs, par exemple”, explique Masaharu Ina, responsable de CODA et de Toho Films. Les autorités de 13 pays différents seront impliquées dans l'initiative.

Lire : pourquoi pirater des mangas et des animes va devenir bien plus risqué

AMD annonce les Ryzen 6000 Mobile, des nouveaux processeurs pour PC portables

Dans le cadre du CES 2022, AMD a levé le voile sur ses nouveaux Ryzen 6000 Mobile, les premières puces pour PC portables gravées en 6 nm. Basés sur la nouvelle architecture Zen 3+, les processeurs embarquent notamment de la mémoire RAM DDR5 jusqu’à 4800 MT/s, l’USB4, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth LE 5.2, le PCI-E Gen 4, l’AMD FreeSync, l’HDR Pipeline, l’HDMI 2.1, le DisplayPort 2.0 et le codec vidéo AV1. Les premiers PC portables équipés des composants seront vendus à partir du mois de février 2022.

Lire : Ryzen 6000 Mobile – AMD annonce ses nouveaux processeurs pour PC portables 30% plus puissants que les Ryzen 5000

Google aurait payé Apple pour le dissuader de lancer son propre moteur de recherche

D'après un recours collectif déposé aux Etats-Unis, Google rémunère tous les ans Apple pour l'empêcher de se lancer sur le marché des moteurs de recherche. Cette clause secrète rapporterait à la firme de Cupertino des milliards de dollars par an. De cette manière, Google s'assure que Google Search reste le moteur par défaut intégré sur les iPhone. L'accord violerait les lois antitrust américaine, met en garde la plainte, qui exige la dissolution des deux groupes.

Lire : Google est accusé de payer Apple pour l’empêcher de lancer son propre moteur de recherche

Google Photos pourrait bien vider votre enveloppe 4G/5G

Google Photos permet de choisir si vos vidéos sont téléchargées via vos données mobiles. Introduite en 2019, cette limite permet d'éviter que le chargement de vos séquences ne vide votre enveloppe de données. Malheureusement, une mise à jour récente annule cette limitation. Désormais, vous devrez vous contenter d'une limite quotidienne située entre 5 et 30 Mo. Ce changement risque de mettre à mal l'enveloppe 4G ou 5G de certains utilisateurs.

Lire : cette mise à jour de Google Photos risque de ruiner votre forfait data, voici pourquoi