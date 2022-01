Ryzen 6000 Mobile : AMD annonce ses nouveaux processeurs pour PC portables 30% plus puissants que les Ryzen 5000

À l’occasion du CES 2022 de Las Vegas, AMD a dévoilé sa nouvelle série de processeurs pour PC portables Ryzen 6000. Celle-ci utilise une architecture Zen 3+ optimisée et est la première à être gravée en 6 nm.

AMD vient de lever le voile sur ses nouveaux Ryzen 6000 Mobile, les premières puces pour PC portables gravées en 6 nm. Ces dernières utilisent une nouvelle architecture Zen 3+ qui est désormais compatible avec la plupart des nouvelles technologies du marché. On retrouve notamment la mémoire RAM DDR5 jusqu’à 4800 MT/s, l’USB4 pour des transferts jusqu’à 40 Gbps, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth LE 5.2, le PCI-E Gen 4, l’AMD FreeSync, l’HDR Pipeline, l’HDMI 2.1, le DisplayPort 2.0 ainsi que le codec vidéo AV1.

Les processeurs pour PC portables sont comme chaque année divisés en deux catégories, les Ryzen H-Series pour les PC gamers et les Ryzen U-Series pour les ordinateurs plus fins. Contrairement aux processeurs des années précédentes, les puces Ryzen 6000 abandonnent l’APU Vega au profit du RDNA2, la même architecture que l’on retrouve dans les PS5 et Xbox Series X.

AMD promet des performances deux fois plus élevées sur la partie graphique par rapport à la génération précédente. On retrouvera cette année jusqu’à 12 cœurs GPU, contre 8 sur les Ryzen 5000. Comme les puces utilisent désormais l’architecture RDNA2, elles sont compatibles avec la technologie ray-tracing. Les processeurs prennent également en charge la technologie FidelityFX Super Resolution qui permet d’augmenter le nombre de FPS de près de 50 % sur certains titres comme Far Cry 6 ou Call Of Duty Vanguard.

À lire également – AMD : les processeurs Zen 4 arriveront en 2022, ils pourraient perturber le lancement d’Intel Alder Lake

Des puces Ryzen 6000 H-Series avec des fréquences qui atteignent 5.0 GHz

AMD n’a pas précisé les différents modèles de Ryzen 6000 au cours de sa conférence, mais nos confrères de VideoCardz ont déjà pu mettre la main sur une diapositive présentant toutes les nouvelles références. On apprend notamment que la série H est composée de 8 processeurs Ryzen 6000.

Tout d’abord, on retrouve l’entrée de gamme avec les processeurs Ryzen 5 6600HS et 6600H, qui offrent tous deux 6 cœurs et 12 threads, une fréquence de boost à 4,5 GHz, 19 Mo de cache et 6 cœurs GPU à 1,9 GHz. On retrouve ensuite les Ryzen 7 5800HS et 5800H plus puissants avec 8 cœurs et 16 threads. Les processeurs offrent des fréquences boost de 4,7 GHz, 20 Mo de cache et 12 cœurs GPU à 2.2 GHz.

Enfin, les Ryzen 9 6900HS, 6900HX, 6980HS et 6980HX offrent tous 8 cœurs et 16 threads, 20 Mo de cache, et 12 cœurs GPU à 2.4 GHz. Les deux premiers proposent une fréquence de boost à 4,9 GHz, tandis que les Ryzen 6980HS et 6980HX sont les premières puces Ryzen Mobile à atteindre 5.0 GHz. Toutes les puces ont des TDP compris entre 35W et 45W.

AMD ne dévoile que 2 nouvelles puces Zen 3+ dans ses Ryzen 6000 U-Series

AMD a présenté 5 nouveaux processeurs U-Series, mais seuls 2 tirent parti de la nouvelle architecture Zen 3+. En effet, les Ryzen 3 5425U, Ryzen 5 5625U et Ryzen 5825U utilisent l’ancienne architecture Zen 3 et l’APU Vega, et ne proposeront donc pas de gains de performances significatifs par rapport à la génération précédente.

Néanmoins, les nouveaux Ryzen 5 6600U et Ryzen 7 6800U utilisent eux la nouvelle architecture Zen 3+ et l’APU RDNA2. Le premier offre 6 cœurs et 12 threads à 4,5 GHz en boost, 19 Mo de cache et 6 cœurs GPU à 1,9 GHz. Le Ryzen 7 6800U s’annonce lui beaucoup plus performant avec 8 cœurs et 16 threads à 4,7 GHz en boost, 20 Mo de cache et 12 cœurs GPU à 2,2 GHz. La puce pourrait donc offrir près de deux fois plus de performances en gaming. Les deux processeurs ont des TDP très maitrisés de 15 à 28 W.

Selon les informations d’AMD, le Ryzen 6800U promet des performances en hausse de 28 % en multicœur, de 11 % sur un cœur et de 28 % sur PCMark par rapport au Ryzen 5800U. Pourtant, le processeur consomme jusqu’à 30 % de moins que la génération précédente. En jeu, le Ryzen 6800U promet d’être 3 fois plus rapide que le Intel Core i7 1165G7 sur Doom Eternal. Le nombre de FPS sera également 146 % plus élevé sur CS:GO, 78 % sur Fortnite, 61 % sur Watch Dogs Legion et 37 % plus élevé sur The Witcher 3.

AMD promet que les premiers PC portables équipés de ces nouveaux processeurs arriveront à partir du mois de février 2022, mais il faudra probablement attendre quelques semaines supplémentaires avant de les voir arriver en France.