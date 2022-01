Google Photos : cette mise à jour risque de ruiner votre forfait data, voici pourquoi

Google Photos va revenir sur une fonctionnalité présente depuis longtemps sur son application Android. En effet, le constructeur pense visiblement à désactiver l'option permettant d'empêcher le téléchargement des vidéos via vos données mobiles. Une modification mineure qui pourrait toutefois ruiner votre enveloppe de data.

Google met à jour régulièrement ses services les plus populaires. Concernant Google Photos, le constructeur a récemment ajouté le dossier verrouillé sur d'autres smartphones Android. Cette fonctionnalité permet de cacher ses photos les plus sensibles et de le retirer du cloud. Cette option doit arriver prochainement d'ailleurs sur iOS.

Si vous êtes un utilisateur régulier de l'application, vous savez probablement qu'elle permet depuis longtemps de choisir si vos vidéos sont téléchargées via vos données mobiles. En effet, en vous rendant dans les paramètres de l'application et dans l'onglet Sauvegarde et Synchronisation, vous trouverez un autre menu Consommation de données mobiles. Ici, vous êtes libres de choisir une limite quotidienne de sauvegarde. Plusieurs options sont à disposition :

Aucune donnée

5 Mo

10 Mo

30 Mo

Pas de limite

Sauvegarde en itinérance

Google Photos : cette mise à jour est-elle une erreur ou pas ?

Comme vous le savez peut-être, cette dernière option permet de déterminer si oui ou non vous souhaitez que vos données mobiles soient utilisés pour télécharger vos vidéos sur Google Photos. Comme l'a expliqué Google, cette limite quotidienne a été introduite pour la première fois en mars 2019 pour les utilisateurs indiens et dans d'autres pays pour leur donner “des contrôles quotidiens plus granulaires pour l'utilisation des données cellulaires pour la sauvegarde”.

Or et comme le révèlent nos confrères du site 9To5Google, une nouvelle mise à jour de l'appli supprimer l'option “Utiliser les donnée cellulaires pour sauvegarder les vidéos”. En d'autres termes, les utilisateurs pourront seulement opter pour une limite quotidienne entre 5 et 30 Mo. Une décision difficilement compréhensible, d'autant que que certains utilisateurs ne souhaitent pas que des vidéos volumineuses téléchargées sur leur forfait de données.

D'après 9To5Google, cette modification pourrait être une erreur de la part de Google. Ils ont tenté de contacter le géant du Web pour savoir justement si la suppression des contrôles de sauvegarde des vidéos est intentionnelle. Pour l'instant, la firme de Mountain View ne s'est pas prononcé sur le sujet.