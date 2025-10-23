Le Pip-Boy de Fallout sur une Pixel Watch 4 de Google ? Ce fan l’a fait et c’est réussi

Un fan de Fallout a créé une interface s'inspirant du fameux Pip-Boy de Fallout, mais adaptée au cadran d'une montre Google Pixel Watch 4. Le résultat est très convaincant.

La série de jeux vidéo Fallout est culte. Son univers post-apocalyptique a marqué les esprits de nombreux joueurs, et plus récemment de spectateurs avec la série Fallout sur Prime Video dont on attend la saison 2. Dans les deux cas, il y a un objet emblématique reconnaissable entre mille : le Pip-Boy. Tous les humains vivant dans les abris, des bunkers où ils se sont réfugiés quand la guerre nucléaire a ravagé le monde, en portent un au poignet.

Vous pouvez en voir une réplique sur la photo servant à illustrer cet article. Il affiche l'état de santé de son propriétaire et fait office de GPS ou de radio, entre autres. Sauf que la taille d'un tel engin ne le rend pas très pratique à porter au quotidien. Un fan de Fallout a eu l'idée de reprendre les informations fournies par le Pip-Boy et d'en faire quelque chose de bien moins encombrant. Pas en fabricant un modèle miniature, mais un cadran pour la montre connectée Pixel Watch 4 de Google.

Ce cadran pour Pixel Watch 4 reproduit le Pip-Boy de Fallout

Le résultat, visible ci-dessous, est réussi. On retrouve bien l'interface que l'on connaît à travers les jeux, avec la couleur verte et le personnage du Vault Boy qui nous représente. Le but n'est pas uniquement esthétique : chaque information affichée est issue de vraies données. Par exemple, “H2O Prob” en bas à droite donne les chances de précipitation, tandis que “Solar Rads” correspond à l'indice UV du moment. Plusieurs indicateurs changent de couleur en fonction des situations, comme celui de la météo ou du rythme cardiaque.

Sur Reddit, le créateur du cadran Fallout explique qu'au vu des réactions très positives sur son travail, il réfléchit à le publier officiellement dans le magasin dédié. S'il est refusé pour infraction aux droits d'auteur (le Vault Boy est un personnages protégé), il mettra le projet à disposition sur GitHub afin que chacun puisse télécharger et installer le tout sur sa propre Pixel Watch 4.