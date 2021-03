La carte d’identité numérique débarquera en France dès l’été 2021

La carte d'identité numérique, qui sera présentée officiellement ce mardi 16 mars 2021, sera disponible dès cet été 2021. Elle comportera une photo d'identité numérisée du titulaire. Pour le gouvernement, il s'agit d'un moyen efficace pour lutter contre la falsification et l'usurpation d'identité.

Nous vous en parlions en début janvier 2021. À l'époque, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait annoncé le lancement prochain d'une carte d'identité française numérique. Une directive européenne contraint le gouvernement français à proposer une carte dans ce format spécifique avant le 3 août 2021.

Les principaux attraits de cette carte, qui adoptera un format carte de crédit par ailleurs, sont de pouvoir s'identifier rapidement sur les services administratifs en ligne et d'offrir davantage de sécurité contre la falsification et l'usurpation d'identité. En outre et pour l'État, il s'agira de pouvoir garantir à 100% l'identité de quelqu'un sur des services numériques.

Cette carte abritera une puce contenant des informations biométriques à votre sujet, ainsi que deux empreintes digitales. Parmi les autres nouveautés à noter, il faut préciser que cette carte d'identité 2.0 sera valide pour une durée de 10 ans de seulement, contre 15 ans pour la version actuelle.

Pour ses détracteurs, cette carte constitue un pas vers la société de surveillance généralisée, où la moindre opération réalisée en utilisant cette carte pourra être tracée par le gouvernement. Malgré ces craintes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a donné son accord pour le déploiement de cette carte d'identité numérique.

La CNIL émet quelques doutes

L'institution a toutefois émis plusieurs doutes, concernant la durée de conversation des données biométriques et sur la manière de les conserver. En effet, la France a choisi de conserver ces données pendant 15 ans, contre 90 jours seulement en Allemagne. “La Commission estime (…) que la mise en place et le maintien d'une base centrale de données biométriques ne peuvent être admis que dans la mesure où des exigences impérieuses en matière de sécurité ou d'ordre public le justifient”, soulève la CNIL.

Elle poursuit : “Le traitement des données biométriques (image du visage et empreintes digitales), sous forme centralisée, engendre en effet davantage de risques du point de vue de la protection des données à caractère personnel”, met en garde la CNIL dans son avis publié sur le site Légifrance.

Source : Le Courrier Picard