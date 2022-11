France Identité débarque dans France Connect pour sécuriser votre connexion au maximum

Le gouvernement vient d'officialiser l'intégration dès ce 21 novembre 2022 de l'application France Identité au sein de France Connect. L'objectif ? Renforcer la sécurité de la connexion aux 1400 services en ligne pris en charge par France Connect.

Depuis octobre 2022, le gouvernement français a lancé une nouvelle application en version bêta baptisée France Identité. Disponible sur Android et iOS, cette appli permet de prouver votre identité sans divulguer vos données personnelles, d'éviter l'usurpation d'identité et de remplacer vos identifiants et vos mots de passe. L'idée première étant avant tout de simplifier la connexion à de nombreux services, tout en augmentant la sécurité apportée aux utilisateurs.

Lors de la présentation de l'appli, les autorités françaises avaient annoncé l'arrivée d'autres fonctionnalités via France Identité, comme une intégration à la plateforme France Connect, la possibilité de justifier sa majorité ou de donner une procuration en ligne (pour récupérer un colis à votre place par exemple).

Or, le gouvernement vient d'officialiser ce 21 novembre 2022 l'intégration de l'appli France Identité à la plateforme France Connect. L'appli fera office de fournisseur d'identité et permet donc “d'accéder à plus de 1400 services en lignes de manière plus simple et plus sécurisée que certains fournisseurs d'identité déjà existants”.

En utilisant l'appli, les utilisateurs n'auront donc plus besoin d'identifiants et de mot de passe pour se connecter à un service compatible avec France Connect. Votre carte d'identité au format numérique et un code personnel à six chiffres suffiront. En plus de faciliter le processus de connexion, ce système offre une sécurité accrue en proposant par défaut un double facteur d'authentification via la carte d'identité et un code de sécurité 2FA.

Comme le rappelle le gouvernement, l'application France Identité repose sur plusieurs points pour renforcer la sécurité de l'authentification :

le code personnel défini dès l'inscription sur l'appli et à utiliser pour chaque vérification d'identité

Après trois tentatives infructueuses, la carte est bloquée (une nouvelle vérification d'identité est nécessaire pour la débloquer)

L'absence d'identifiant limite le risque de piratage

Si les utilisateurs veulent s'authentifier via France Connect, il suffira de lire avec l'application France Identité leur carte d'identité et d'entrer leur code personnel. Il faudra soit scanner un QR Code depuis l'appli ou bien si vous cherchez à vous connecter depuis un mobile, cliquez tout simplement sur le bouton “Ouvrir l'application”.