Votre permis de conduire arrive bientôt sur smartphone en version numérique

Les automobilistes français pourront bientôt dire adieu à leur permis de conduire physique et le remplacer par une version numérique sur leur smartphone. Les premières expérimentations sont prévues fin 2023.

Cette nouvelle a été révélée par « Le Parisien », qui a rapporté que le document dématérialisé serait logé dans l’application appelée « France Identité ». Pour rappel, celle-ci accueille déjà votre carte d’identité au format numérique si vous avez reçu le nouveau format « carte ».

Développée par l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), cette application permettra aux conducteurs d'accéder à leur permis de conduire numérique sans avoir besoin d’une connexion internet. Lors d'un contrôle routier, cette version numérique aura la même valeur que sa contrepartie physique, il sera donc compliqué de dire que vous l’avez oublié à la maison.

Une version digitale de votre permis conduire arrive en 2024

En plus de simplifier la vie des automobilistes, le permis de conduire numérique offrira également d'autres avantages pratiques. Il pourra servir de preuve d'identité en ligne lors de démarches telles que la location d'un véhicule ou l'autopartage. Il sera possible de générer rapidement un justificatif attestant de sa capacité à conduire, en précisant le destinataire (loueur, employeur, etc.) et en obtenant un document officiel facilement partageable par e-mail ou via une application de messagerie comme WhatsApp.

Outre ces utilisations courantes, le permis de conduire numérique pourra également être utilisé pour des procédures en ligne, telles que les demandes de procuration. En outre, le ministre de l'Intérieur considère cette innovation comme une mesure de lutte contre les usurpations d'identité.

Toutefois, Gérald Darmanin a tenu à rappeler que le permis de conduire numérique ne remplacera jamais complètement la version physique. Il sera proposé en complément afin de faciliter les démarches administratives numériques pour les citoyens. Les premières expérimentations de cette initiative auront lieu à la fin de l'année 2023 dans trois départements français, à savoir le Rhône, les Hauts-de-Seine et l'Eure-et-Loir. La généralisation du permis de conduire numérique est ensuite prévue pour début 2024, et s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large de numérisation des services administratifs de l'État français, qui comprend également le déploiement prévu de la e-carte vitale d'ici la fin 2025.

Bien que cette nouvelle mesure soit une avancée significative pour les conducteurs français, il est à noter que l'utilisation du e-permis en dehors de la France sera limitée. Cependant, une version européenne du permis de conduire dématérialisé est d’ores et déjà envisagée. En mars dernier, la Commission européenne a proposé la mise en place d'un permis de conduire électronique accessible en ligne depuis un smartphone, valable dans toute l'Union européenne.