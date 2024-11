L’UE approuve le portefeuille d’identité numérique : tous ses documents officiels, cartes bancaires et tickets de transport au sein d’une unique application

Un portefeuille d'identité numérique européen va bien voir le jour. Il regroupera à la fois ses documents d'identité, moyens de paiement, titres de transport et billets d'événement, de manière sécurisée. Interopérable, il sera accepté dans tous les pays de l'UE.

L'Union européenne travaille depuis des années sur un projet de portefeuille d'identité numérique européen. Celui-ci doit avoir le but de rationaliser les démarches administratives entre les différents pays membres de l'UE, d'intégrer en un unique espace tous ses documents et titres importants, ainsi que de créer une indépendance vis-à-vis des applications de wallet américaines, notamment les services d'Apple (Pay et Cartes) et de Google (Wallet, qui a absorbé Pay).

Après des années de tractations, la Commission européenne vient finalement d'annoncer avoir “adopté des règles relatives aux fonctionnalités essentielles et à la certification des portefeuilles européens d’identité numérique”. L'institution estime qu'il “s’agit d’une étape majeure vers la construction par les États membres de leurs propres portefeuilles” et vise le déploiement d'une telle solution d’ici la fin de 2026.

Quels cas d'usage pour le portefeuille d'identité numérique ?

“Les portefeuilles européens d’identité numérique offriront aux utilisateurs privés et aux entreprises un moyen universel, fiable et sûr de s’identifier lorsqu’ils accèdent à des services publics et privés par-delà les frontières”, explique la Commission. Ils seront disponibles pour tous les citoyens, résidents et entreprises de l’UE qui souhaitent l’utiliser. Concrètement, ils vont faciliter de nombreuses procédures au sein de l'UE, telles que :

Utiliser des services publics, comme pour demander un acte de naissance ou un certificat médical ou signaler un changement d’adresse ;

Ouvrir un compte bancaire ;

Remplir une déclaration fiscale ;

S’inscrire dans une université, dans son pays d’origine ou dans un autre État membre ;

Conserver une prescription médicale utilisable partout en Europe ;

Prouver son âge ;

Louer une voiture au moyen d’un permis de conduire numérique ;

S’enregistrer au début d’un séjour à l’hôtel.

Les étapes pour demander un prêt auprès d’une banque seraient par exemple bien plus fluides en recourant à un portefeuille d'identité numérique validé par l'UE. La plupart des documents nécessaires seraient déjà stockés dans l'application, tout passerait par la même plateforme, et s'il manque un document au dossier, il serait possible de l'ajouter en toute simplicité.

Les portefeuilles permettront de dématérialiser tous ses documents d'identité (passeport, carte nationale, permis de conduire, carte européenne d'assurance maladie…), évitant d'avoir à transporter les papiers originaux systématiquement avec soi, et s'assurant d'être en règle dans les autres pays de l'UE.

Comme les applications de wallet d'Apple ou Google, il sera également possible d'y stocker ses titres de transport ou ses cartes bancaires sans contact, peut-être même ses cartes fidélité ou bons de réduction. Mais a priori, ces fonctionnalités ne seraient pas obligatoires et pourraient être intégrées au cas par cas selon les pays.

Un portefeuille eID sécurisé et interopérable

Quatre règlements d’exécution établissent des normes, spécifications et procédures uniformes pour les fonctionnalités techniques des portefeuilles d'identité numériques (eID). Ceux-ci garantissent que les différentes plateformes qui vont être développées par chaque pays soient interopérables et acceptés dans l'ensemble de la zone UE.

Un certain nombre d'outils seront inclus dans les portefeuilles afin d'en faire de véritables facilitateurs de procédures administratives et de présentation de preuves. Les applications devront prendre en charge la signature électronique, l'estampille temporelle électronique, le certificat d’authentification web qualifié, le sceau électronique, ainsi que le service d’envoi recommandé électronique.

Un cinquième règlement d’exécution se concentre sur l'aspect sécurité des portefeuilles eID. Des spécifications et des procédures “protègeant la vie privée et les données à caractère personnel des utilisateurs” devront être respectées pour obtenir la certification. Il est précisé que les informations seront stockées en local. Les utilisateurs auront le contrôle sur les données qu'ils partagent, “sans aucun suivi ou profilage dans la conception des portefeuilles”.

Un tableau de bord de confidentialité devra obligatoirement être proposé dans les applications. Celui-ci doit offrir une “transparence totale sur la manière dont les informations du portefeuille sont partagées et avec qui”. L'adoption du portefeuille eID doit également renforcer la prévention de la fraude à l’identité et de l’usurpation d’identité, qui deviendront plus difficiles à réaliser pour les escrocs.