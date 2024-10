La carte vitale dématérialisée pour tous, c’est pour bientôt, le chantier est lancé

La carte vitale va se dématérialiser prochainement. Le premier ministre Michel Barnier souhaite que cela soit possible pour un maximum de personnes et avance une date ainsi qu'un fonctionnement probable du système.

Dans un futur proche, oublier ses papiers, quels qu'ils soient, ne sera plus qu'un mauvais souvenir. C'est d'ailleurs déjà le cas pour les français ayant fait le choix de dématérialiser leurs documents pour les conserver dans leur smartphone. Tout a commencé après la mise en circulation de la carte d’identité nationale au format “carte de crédit” en 2021, la CNIe. Dotée d'une puce, il était logique de pouvoir obtenir sa version numérique.

Fin 2023, l'application France Identité débarque enfin sur le Play Store et l’App Store. C'est elle qui sert de “coffre-fort”. Le nouveau permis de conduire suit le même chemin et rejoint l'appli début 2024. Contrairement à la CNIe, tout le monde peut le demander en remplacement du fameux papier rose en carton.

Ne reste plus que le 3e document présent dans tous les portefeuilles de France ou presque : la carte vitale. Il est déjà possible de la dématérialiser via l'application dédiée, mais uniquement dans certains départements. Le nouveau premier ministre, Michel Barnier, veut accélérer le processus en le rendant plus simple et accessible à tous.

Voici quand vous pourrez enregistrer votre carte vitale sur votre smartphone

Reprenant le souhait de son prédécesseur Gabriel Attal, le chef du gouvernement indique qu'il veut adosser la carte vitale à la CNIe. Selon Matignon, “l’objectif est de relier les deux cartes dans leur version dématérialisée“, autrement dit passer par France Identité. Cela sera possible dès le 1er trimestre 2025, sans plus de précision pour le moment.

L'avantage est de regrouper tous les documents au même endroit, évitant de jongler entre deux applications. La procédure est également facilitée. L'idée d'une fusion CNIe/carte vitale n'est pas abandonnée officiellement, mais elle a moins de chances d'aboutir car plus complexe à mettre en œuvre. En contrepartie, “l’enrôlement dans France identité a l’avantage d’être opérationnel assez rapidement” explique une source proche du dossier. Pour rappel, le but de la dématérialisation est avant tout de lutter contre la fraude.

