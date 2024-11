Cette cyberattaque d’envergure force Starbucks à gérer ses employés à l’ancienne

Starbucks fait face à une crise inattendue après une cyberattaque contre son fournisseur de logiciels. En attendant un retour à la normale, le géant du café a dû adopter des méthodes manuelles pour gérer les plannings et les paiements de ses employés.

Les cyberattaques se multiplient à un rythme inquiétant, et peu d’entreprises semblent réellement préparées à y faire face. Ces derniers mois, plusieurs géants comme Cultura, Free ou encore Ornikar ont été victimes de pirates exploitant des failles de sécurité pour voler des données ou paralyser des systèmes. Les ransomwares, en particulier, deviennent de plus en plus sophistiqués, et combinent chantage et vol d’informations sensibles. Aujourd’hui, Starbucks se retrouve dans une situation délicate à cause d’un piratage ciblant l’un de ses prestataires essentiels.

L’attaque a visé Blue Yonder, un fournisseur cloud utilisé par Starbucks pour gérer les plannings et les salaires de ses employés. Ce ransomware a bloqué les systèmes, obligeant la société à revenir à des méthodes traditionnelles pour garantir que ses employés soient payés correctement. Les supermarchés britanniques Sainsbury’s et Morrisons, qui dépendent également de ce prestataire, rapportent des perturbations similaires. La propagation de l’attaque montre à quel point les entreprises sont vulnérables lorsqu’elles dépendent de partenaires tiers.

Les ransomwares, qui bloquent les systèmes jusqu’au paiement d’une rançon, coûtent chaque année des milliards de dollars aux entreprises. En 2023, ces attaques ont généré un montant record de plus de 1 milliard d’euros d’extorsion. Les périodes d’activité intense, comme les fêtes de fin d’année, sont particulièrement propices à ces attaques, les pirates profitant de la pression accrue sur les entreprises. Starbucks illustre parfaitement cette vulnérabilité. Bien que son système principal soit sécurisé, l’attaque contre Blue Yonder a suffi à perturber des milliers d’opérations critiques.

Blue Yonder travaille avec des experts en cybersécurité pour rétablir ses systèmes, mais la situation reste compliquée. En attendant, Starbucks s’organise pour que ses employés soient payés sans retard, même si cela implique de revenir à des méthodes manuelles comme le papier et le stylo. Cet incident rappelle à quel point les cyberattaques peuvent perturber notre quotidien, en touchant aussi bien les grandes entreprises que les salariés qui en dépendent.

Source : CNN