Le pack souris Logitech MX Master 3 et son tapis à moins de 60 €

La Logitech MX Master 3 est une souris que nous vous recommandons régulièrement sur Phonandroid et qui est proposée sur le site de la Fnac en bundle avec le tapis de souris Logitech Mouse Pad à prix sacrifié.

Si vous cherchez une excellente souris sans fil pour un usage bureautique ou créatif, vous êtes au bon endroit ! En effet, la souris Logitech MX Master 3 est la référence du secteur et elle est proposée en ce moment en promotion sur le site de la Fnac. Pour seulement 59,99 euros, vous pouvez vous procurer la souris Logitech MX Master 3 ainsi que son tapis de souris Logitech Mouse Pad Graphite. Normalement proposé à 129,99 euros, ce pack voit donc son prix chuter de 54%. Une superbe affaire à ne pas manquer.

Cette souris sans fil compatible PC, Mac et Linux fait partie de la gamme premium de Logitech. Elle s’associe donc naturellement avec le clavier Logitech MX Keys Advanced pour former le couple optimal de périphériques pour un usage bureautique.

Gros point fort de cette souris face aux périphériques concurrents, la molette MagSpeed qui utilise un mécanisme électromagnétique permettant de faire défiler tous vos documents, même les plus long, d’un seul geste. Elle est équipée d’une deuxième molette ainsi que de 7 boutons programmables pour vous permettre d’adapter son fonctionnement à votre méthode de travail.

La Logitech MX Master 3 est également parfaitement adaptée si vous utilisez plusieurs ordinateurs. Sa fonction Flow permet de travailler simultanément sur 2 ordinateurs avec une seule souris. Son autonomie est de plus de 2 mois et vous avez la possibilité en cas de besoin de récupérer 3 heures d’utilisation en seulement une minute de charge.

Enfin, la MX Master 3 est livrée avec le tapis de souris Logitech Mouse Pad pour un plus grand confort d’utilisation. Ce tapis est antidérapant et résistant aux éclaboussures.

