Le pack Samsung Galaxy S24 avec les Buds 3 est à moins de 500 € pendant les soldes, vite !

Vous attendiez les soldes pour acheter un nouveau smartphone à prix cassé ? Bonne nouvelle, grâce à la Fnac et Darty, vous pouvez avoir le Samsung Galaxy S24 pour moins de 500 euros avec en plus les écouteurs Buds 3 offerts. Une excellente affaire !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan sur Darty

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan sur la Fnac

Chaque année, on attend avec impatience l’été pour pouvoir profiter des beaux jours mais aussi pour faire de bonnes affaires pendant la période de soldes. C’est aujourd’hui que les soldes débutent et il ne faut pas passer à côté des meilleures promotions.

La Fnac et Darty proposent actuellement une belle baisse de prix sur le Samsung Galaxy S24 vendu avec les Buds 3. Dernièrement en vente à 882 €, ce pack se retrouve à seulement 599 € ! Vous économisez ainsi la très belle somme de 283 €. Mais ça n'est pas tout puisque vous pouvez bénéficier en plus de 100 € remboursés pour l'achat d'un Galaxy S24 ou S24 FE du 25 juin au 17 août 2025 inclus (voir conditions). Cela fait donc chuter le prix du pack à 499 € au final. Et si vous êtes adhérent Fnac, vous avez en plus 10 € tous les 100 € d'achat crédités sur votre compte Fnac+ avec le code SOL10.

Samsung Galaxy S24 + Buds 3 offerts : offre-vous ce pack à prix dérisoire

Le Samsung Galaxy S24 s’illustre par son design soigné, sa légèreté, et sa robustesse grâce à son cadre en titane. Derrière son apparence raffinée, il embarque la puissante puce Exynos 2400, offrant des performances solides au quotidien. Avec sa certification IP68, il résiste aussi bien à la poussière qu’à une immersion dans l’eau douce.

L’écran Infinity-O Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces, en Full HD+ garantit une excellente qualité d’affichage. Son rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz assure également une expérience fluide au quotidien.

Le volet photo s’appuie sur un triple capteur arrière (50 + 12 + 10 MP), tandis que la caméra avant de 12 MP s’occupe des selfies avec brio. Côté autonomie, la batterie de 4000 mAh vous permet de tenir toute la journée sans stress. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S24 ici.

Qu’en est-il des Galaxy Buds 3 ?

Offerts dans ce pack, les Buds3 sont des écouteurs intra-auriculaires équipés de la réduction active de bruit, idéals pour les séances de sport en intérieur ou dans les transports en commun. Ils sont certifiés IP57, et peuvent donc affronter les intempéries sans crainte.

Dotés de la technologie Galaxy AI, compatibles Bluetooth 5.4, et offrant une autonomie pouvant atteindre 30 heures, les Buds 3 complètent parfaitement ce pack haut de gamme à prix réduit.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan sur Darty