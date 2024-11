Le pack Samsung Galaxy S24 avec les Buds 3 est 379 € moins cher pour le Black Friday !

Vous attendiez le Black Friday pour acheter un nouveau smartphone ? Boulanger propose actuellement une offre ultra canon sur le Samsung Galaxy S24 ! Vous le trouverez ainsi en pack avec les Buds 3 à seulement 699,99€. C’est une excellente affaire !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Ça y est, le tant attendu Black Friday est enfin là. Durant quelques jours, les produits high-tech passent à prix sacrifié. Profitez-en des bons plans pour vous équiper à moindre coût.

Vous cherchez un nouveau smartphone pour vous ou pour le glisser sous le sapin de l’un de vos proches ? Boulanger propose actuellement une belle chute de prix sur le Samsung Galaxy S24 avec les Buds 3. Le pack, normalement en vente à 899,99 €, soit le prix du smartphone seul, se retrouve à 699,99 € ! Vous économisez ainsi la valeur des écouteurs toujours en vente à 179 € et profitez en plus d’une réduction immédiate de 200 €.

Samsung Galaxy S24 : le smartphone haut de gamme avec les Buds 3 offerts passe à prix sacrifié

Sorti en début d’année, le Galaxy S24 fait partie des modèles haut de gamme de Samsung. Grâce à son cadre en titane et à SoC maison Exynos 2400, il est à la fois robuste, puissant et léger. Certifiée IP68, il est résistant à l’immersion dans l’eau douce et à la poussière.

Il est doté d’un bel écran Infinity-O Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec une définition Full HD+, soit 2340 x 1080 pixels. Son taux de rafraîchissement adaptatif de 120Hz vous permet de profiter de vos contenus de manière fluide.

Pour la partie photo, on retrouve à l’arrière trois capteurs de 50 + 12 + 10 MP et un capteur frontal de 12 MP. Enfin, côté batterie, le Galaxy S24 dispose d’une belle capacité de 4000 mAh. Vous pourrez donc l’utiliser toute la journée sans craindre une panne. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S24 ici.

Dans le pack proposé en promotion par Boulanger à l’occasion du Black Friday, vous trouverez également les Buds 3. Ces écouteurs intra-auriculaires avec réduction active de bruit sont parfaits pour faire du sport. Ils sont certifiés IP57, vous pouvez donc les utiliser en extérieur, même par mauvais temps. Enfin, ils profitent des technologies Galaxy AI et Bluetooth 5.4 et disposent d’une autonomie pouvant atteindre les 30 heures d'utilisation.