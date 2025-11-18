Le pack Google Pixel 10 Pro profite d’une très belle promo pour le Black Friday !

Le Google Pixel 10 Pro est un smartphone haut de gamme qui excelle dans la prise de photographies mais aussi pour toutes les fonctions d’IA avancées. Pour le Black Friday, Boulanger vous permet de vous l’offrir pour moins de 900 euros. On vous explique comment faire.

Sorti en août dernier, le Google Pixel 10 Pro est l’un des meilleurs smartphones du marché grâce à ses multiples innovations en lien avec l’intelligence artificielle. Comme souvent avec les smartphones de Google, c’est aussi un modèle qui va énormément plaire aux passionnés de photographie.

Et bonne nouvelle, à l’occasion du Black Friday, Boulanger propose une réduction de prix conséquente sur le pack Google Pixel 10 Pro avec son chargeur 67 W et son support de smartphone avec recharge à induction. Normalement proposé pour 1249,99 €, ce pack est actuellement affiché à 999,99 €. Mais vous bénéficiez en plus d’un bonus rachat de 100 euros pour la reprise d’un appareil high tech. Ainsi, le smartphone vous revient au final à 899,99 €, soit une promotion conséquente de 350 euros. C’est une très belle offre pour un smartphone dernière génération sorti il y a seulement quelques mois.

Google Pixel 10 Pro : le meilleur de l’IA et de la photographie

Le Pixel 10 Pro est un smartphone puissant qui tourne avec la puce Google Tensor G5 associée à 16 de RAM et un espace de stockage de 128 Go. L’affichage est assuré une dalle Super Actua AMOLED de 6,3 pouces avec une résolution de 1280 x 2856 pixels, un taux de rafraîchissement fluide entre 1 et 120 Hz et une luminosité maximale de 3 300 nits. Sa batterie de 4870 mAh lui offre une autonomie qui peut dépasser 24 heures et grimper jusqu’à 100 heures avec le mode ultra économiseur. La charge rapide permet de récupérer plus de 50 % en 30 minutes.

Côté photo, il embarque un module arrière avec trois capteurs photo : un grand angle 50 MP, un ultra grand angle 48 MP avec mise au point macro et un téléobjectif 48 MP x5 avec un Zoom Pro x100, capable de saisir des détails lointains avec une grande précision.

Il offre en outre un design et des finitions haut de gamme, une résistance à l’eau et à la poussière et sept ans de mises à jour garanties. Mais le Pixel 10 Pro se démarque aussi d’un point de vue logiciel avec l’intégration des dernières avancées IA apportées par Gemini.

On profite ainsi de Gemini Live Camera capable d'interpréter en temps réel ce qui s’affiche devant l’objectif. On obtient ainsi des recommandations comme des idées déco, des recettes basées sur les aliments présents dans le réfrigérateur ou de suggestions de tenues en fonction de sa garde-robe.

Veo 3 permet lui de générer des vidéos ultra réalistes avec une simple description textuelle. Et le Coach Photo recommande les meilleurs réglages pour faire des images avec un aspect professionnel en fonction de l’environnement.