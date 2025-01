Le pack complet Philips HUE White and Color Ambiance passe à moitié prix, c’est une bonne affaire !

Les soldes d’hiver, c’est aussi l’occasion d’améliorer son intérieur. Quand on rentre chez soi après une longue journée de travail et qu’il fait déjà nuit dehors, c’est très important de retrouver une maison bien éclairée avec la possibilité de passer sur une ambiance cocooning d’un claquement de doigt. C’est ce que vous pouvez mettre en place avec le kit de démarrage Philips White & Color Ambiance qui voit son prix chuter à moins de 100 € chez Darty !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

En ce moment chez Darty, c’est les soldes d'hiver et le kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance voit son prix chuter de 189,99 € à seulement 99,99 €, soit une réduction spectaculaire de 90 €. C’est une offre immanquable pour ce pack complet qui comprend un pont Hue Bridge, un interrupteur et trois ampoules E27.

Quand on se lance dans la domotique, le coût élevé des équipements peut rapidement faire exploser le budget. Les soldes sont donc l’occasion parfaite pour équiper sa maison de façon plus abordable sans pour autant transiger sur la qualité avec des produits de la gamme Philips Hue.

Installer un éclairage connecté simplement et sans se ruiner avec Philips Hue

Philips Hue est une marque reconnue comme un leader incontesté dans le domaine des éclairages connectés intelligents. Elle offre des produits simples à installer et riches en fonctionnalités. Pour pouvoir démarrer l’installation d’une maison ou d’un appartement, Philips Hue propose des kits de démarrage parfaitement pensés.

Ainsi, le kit Philips HUE White and Color Ambiance vous permettra d’équiper jusqu’à trois pièces et de mettre en place une connectivité Wifi grâce au pont Hue Bridge inclus. Vous pourrez même installer un interrupteur sans fil pour contrôler vos éclairages sans avoir besoin de sortir votre téléphone.

Avec ce kit, vous pourrez créer des ambiances lumineuses personnalisées dans chaque pièce de votre maison. Avec plus de 16 millions de couleurs disponibles, vous pouvez transformer votre intérieur selon vos envies, que ce soit pour faire la fête, regarder un film dans une ambiance particulière ou créer une ambiance cocooning. Si vous préférez les nuances de blanc, il est possible d’ajuster la température de la lumière pour obtenir un éclairage plus chaud ou plus froid en fonction de vos goûts.

Le contrôle de votre éclairage se fait directement depuis votre smartphone avec l’application Philips Hue. Vous pouvez configurer des scénarios prédéfinis et automatiser les actions selon vos habitudes quotidiennes. Et pour encore plus de praticité, le kit est compatible avec les assistants vocaux comme Amazon Alexa, Google Assistant ou Apple HomeKit.

Avec cette offre irrésistible, le kit Philips Hue White and Color Ambiance devient un indispensable pour créer une maison connectée et modulable au gré de vos envies lumineuses.