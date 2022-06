Le pack clavier sans fil Logitech MX Keys Advanced + repose poignets à moins de 90 euros

Avoir un bon clavier est primordial pour travailler plus efficacement avec une meilleure vitesse de frappe et une ergonomie travaillée pour éviter les douleurs d’utilisation. Le clavier Logitech MX Keys Advanced est devenu la référence des claviers pour une utilisation bureautique. Il est actuellement en promotion en pack avec son repose poignets optionnel pendant les soldes d’été 2022 Amazon.

Nous vous avons déjà présenté hier la souris Logitech MX Master 3 en promotion chez Boulanger. Pour aller avec cette souris, rien de mieux que le clavier sans fil de la même gamme, le Logitech MX Keys Advanced. Nous vous avons donc déniché une offre soldée de ce clavier avec son repose poignets. Actuellement sur Amazon, durant les soldes d'été 2022, vous pouvez trouver le pack clavier + repose poignets à seulement 89,99 euros, soit 36 % de remise. Pour information, le clavier seul coûte normalement 129,99 euros et il est actuellement en vente à 98,99 euros.

Qu’est-ce qui fait du Logitech MX Keys Advanced le meilleur clavier bureautique sans fil actuel ?

Premièrement, c’est un modèle très agréable pour taper rapidement sans faire de faute. Les touches sont agréables au toucher et sont légèrement incurvées pour guider le bout du doigt. Même en tapant très fort, vous ne dérangerez pas les gens qui sont autour de vous car le mécanisme est silencieux.

C’est aussi un clavier très complet avec son pavé numérique et de nombreuses touches de raccourcis utiles. Le clavier est compatible PC et Mac. On y retrouve donc l’emplacement des caractères spéciaux pour chaque système d’exploitation.

Le Logitech MX Keys Advanced possède 3 touches qui permettent de permuter très rapidement entre plusieurs appareils. Vous pouvez même utiliser ce clavier pour taper sur votre smartphone. C’est donc un gain de temps indéniable quand vous devez taper un SMS ou un mail depuis votre téléphone mobile.

Enfin, ce modèle bénéficie de l’excellente qualité de fabrication et des finitions premium de la gamme MX de Logitech. Son autonomie est d’environ 10 jours avec le rétroéclairage des touches activés. Elle passe à 5 mois sans le rétroéclairage.

Le repose poignet MX Palm Rest fourni avec le clavier dans ce pack permet une meilleure position de vos poignets. Ils reposent ainsi sur une confortable mousse à mémoire de forme. Vous pouvez ainsi taper sur votre clavier pendant des heures sans douleur. Le tissu utilisé est confortable et résistant.