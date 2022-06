Soldes d’été : l’excellente souris Logitech MX Master 3 à seulement 67,35 € sur Boulanger

C’est un périphérique d’ordinateur qu’on utilise à chaque instant, mais rares sont les gens qui font réellement attention à la souris qu’ils utilisent. Pourtant, une souris de qualité peut vous faire gagner en confort d’utilisation et gagner du temps sur chacune de vos tâches. Alors pourquoi ne pas profiter des soldes pour vous offrir la meilleure souris du moment à prix réduit ?

La souris Logitech MX Master 3 est considérée comme l’une des meilleurs souris sur le marché. Affichée à 79,23 euros sur le site de Boulanger, elle voit son prix baisser de 15 euros grâce au code promo MERCI15. C’est donc l’occasion parfaite de vous la procurer pour seulement 67,35 euros.

RETROUVEZ CE BON PLAN SUR BOULANGER

La gamme MX de Logitech désigne les périphériques d’ordinateur premium de la marque comme le clavier MX Keys Advanced. La souris MX Master actuellement en vente est la troisième génération de la gamme. Le moindre détail a donc été peaufiné et optimisé pour obtenir la meilleure souris possible.

La grosse évolution de ce modèle est la molette MagSpeed. Son mécanisme électromagnétique offre la possibilité de faire défiler 1000 lignes de document d’un seul coup de doigt. L’ergonomie a été travaillée pour convenir à toutes les mains et les matériaux utilisés sont agréables au toucher. La souris dispose de 7 boutons programmables et de 2 molettes qui sont très facilement accessibles et utilisables. Vous pouvez paramétrer la souris en fonction du logiciel que vous utilisez pour optimiser votre workflow.

Si vous travaillez sur plusieurs ordinateurs, la fonction Flow permet de faire passer le curseur d’un ordinateur à l’autre. Si vous êtes toujours en mouvement, la souris Logitech MX Master 3 sera toujours aussi performante car elle fonctionne sur tout type de support grâce à son capteur laser, même sur le verre. Dernier point important pour une souris sans fil, l’autonomie est de plus de 2 mois. Avec seulement une minute de charge, vous pouvez récupérer 3 heures d’utilisation. Elle est compatible Windows, MacOS et Linux.

Pour bénéficier des 15 euros de réduction, cliquez sur le lien ci-dessus et n’oubliez pas de rajouter le code promo MERCI15 une fois que vous aurez mis la souris dans votre panier.