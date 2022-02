Oppo Find X5 Pro : lancement le 24 février 2022, c’est officiel

Oppo s’apprête à dévoiler une nouvelle génération de smartphones haut de gamme d’ici la fin du mois, et nous savons désormais presque tout de tous les modèles que le fabricant compte présenter.

Oppo vient d’annoncer sur ses réseaux sociaux qu’il tiendra le 24 février prochain à 12h une conférence à l’occasion de laquelle 3 nouveaux smartphones seront introduits. Le fabricant chinois a déjà confirmé qu’il s’agirait des Find X5 Pro, Find X5 et Find X5 Lite. Pour suivre l’événement en direct, il vous suffira de vous rendre sur le site officiel du fabricant. Oppo a également profité de cette annonce pour dévoiler lui-même des images officielles de ses smartphones.

Comme nous avions pu le voir lorsque nous avions découvert les premiers rendus qui avaient fuité, les Find X5 et Find X5 Pro vont bien utiliser un design assez similaire à la génération précédente sur la face avant, mais le module photo à l’arrière offrira lui un design encore jamais vu chez aucun de ses concurrents.

Le Find X5 et le Find X5 Pro utiliseront une puce maison de Oppo

Oppo a de nouveau confirmé sur ses réseaux sociaux que ses Find X5 et Find X5 Pro utiliseront une puce maison MariSilicon X. Cette dernière est un microprocesseur NPU (Neural Processing Unit) dont la tâche sera d’améliorer le traitement des images. D’après Oppo, la puce permettra aux deux smartphones de traiter des images RAW en temps réel et d’offrir des performances 4K AI jusqu’à 20 fois plus rapides que sur les générations précédentes.

On apprend également qu’Oppo aurait cette année mis l’accent sur les photos de nuit, bien que le Find X5 Pro n’utilise qu’un capteur principal de 50 MP IMX766, qui n’est pas le plus gros de sa catégorie. En effet, il ne s’agit pas d’un capteur photo haut de gamme, puisqu’on le retrouve par exemple sur le nouveau Realme 9 Pro+ proposé à moins de 400 euros.

En plus de la puce MariSilicon X, Oppo va également miser cette année sur son nouveau partenariat avec le géant suédois Hasselblad pour la photo. En effet, on peut voir sur le dos du smartphone que les Find X5 et X5 Pro arborent le célèbre logo de Hasselblad. Pour rappel, c’est OnePlus qui avait noué un partenariat avec l’entreprise pour ses OnePlus 9 et 9 Pro l’année dernière, mais puisque les deux fabricants se sont récemment beaucoup rapprochés, cela a permis à Oppo d’en profiter également.

Il reste à voir quels seront les avantages de cette collaboration pour les smartphones. Sur le OnePlus 10 Pro, OnePlus annonçait que son partenariat avec Hasselblad apportait une technologie nommée « OnePlus Billion Collor ». Celle-ci permettait d’appliquer le « Natural Color Calibration (l’étalonnage naturel des couleurs) » de Hasselblad à plus d’un milliard de couleurs. De plus, le smartphone est capable de prendre des photos 10 bits avec des couleurs plus naturelles que les générations précédentes.

Les Find X5 arriveront avec la première tablette d’Oppo

La conférence du 24 février ne sera pas seulement l’occasion de découvrir les nouveaux smartphones haut de gamme d’Oppo, puisque le géant chinois compte également en profiter pour présenter sa première tablette. Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose de celle-ci, mais elle devrait offrir une configuration assez proche de la tablette de Xiaomi, la Xiaomi Pad 5. Celle-ci pourrait ainsi être propulsée par un processeur Snapdragon 870 de Qualcomm, qui n’a pas grand-chose à envier au Snapdragon 888 de l’année dernière.

Une affiche dévoilait précédemment que la tablette miserait sur un seul capteur au dos, contrairement aux Galaxy Tab S8 qui offrent toutes deux capteurs à l’arrière. On imagine donc que la tablette sera relativement abordable, mais aussi que sa fiche technique ne sera pas à la hauteur des appareils de Samsung.

Enfin, on sait qu’Oppo va également lever le voile sur une nouvelle génération d’écouteurs sans fil Enco X2. Pour rappel, les Oppo Enco X de première génération n’avaient rien à envier aux AirPods Pro dans notre test, on s’attend donc à ce que cette nouvelle génération vienne améliorer les quelques points noirs que nous avions soulevés. On peut par exemple citer quelques problèmes de microphone, l’absence d’égaliseur dans l’application ou encore une recharge rapide pas vraiment rapide. Quoi qu'il en soit, il ne reste que quelques jours à patienter avant de découvrir tous les nouveaux appareils d'Oppo.