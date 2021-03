Le OnePlus 9 Pro se dévoile dans une vidéo officielle deux semaines avant l’annonce

Le OnePlus 9 Pro se dévoile dans une première vidéo officielle. Tandis que la présentation officielle des trois appareils est prévue le 21 mars 2021, le constructeur a décidé de promouvoir son prochain flagship en mettant l'accent sur ses capteurs photo, développés en partenariat avec le spécialiste de l'optique Hasselblad.

Comme vous le savez peut-être, OnePlus a donné rendez-vous à ses fans ce lundi 8 mars 2021. Seulement, ce rendez-vous en cachait un autre, puisque le constructeur nous invite à patienter jusqu'au 23 mars 2021 pour découvrir officiellement les OnePlus 9, 9 Pro et 9R. Néanmoins, la marque chinoise ne s'est pas contentée de donner une simple date, non.

OnePlus a également révélé une information de taille : le capteur photo principal des trois appareils est développé en collaboration avec Hasselblad, un spécialiste de l'optique. À l'instar de Huawei avec Leica, le constructeur a donc jugé bon de s'arroger les services d'un expert dans le domaine de la photographie. Ce partenariat dura trois ans au grand minimum, et OnePlus compte investir massivement (plus de 150 millions d'euros) pour rattraper son retard sur la partie photo.

Un premier teaser en guise d'amuse-bouche

En attendant donc cette conférence fixée au 23 mars, OnePlus vient de publier sur son compte Twitter une première vidéo officielle durant laquelle on peut apercevoir brièvement le OnePlus 9 Pro et ses capteurs photo. Vous vous en doutez, le trailer met l'accent sur le partenariat avec Hasselblad.

On peut donc admirer (à condition de mettre sur Pause) le quadruple capteur du flagship. D'après une fuite récente, cet ensemble photo serait donc composé d'un capteur principal de 48 MP accompagné d'un capteur ultra grand-angle de 50 MP. Comme on peut le voir durant le trailer, un autofocus laser semble être de la partie, installé juste au-dessus du Flash LED. Notez qu'il y fort à parier que le OnePlus 9 Pro soit le seul à bénéficier de quatre capteurs photo.

Quant au OnePlus 9R, il reste encore de nombreuses zones d'ombre. De ce que nous savons, il s'agira d'un modèle plus abordable équipé d'un processeur Snapdragon 690 et d'un écran AMOLED 6,5″ en 1080p, le tout doté d'une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il faudra attendre la présentation officielle des OnePlus 9 le 23 mars 2021 pour confirmer ou non ces informations.

Source : 9To5Google