Mi 11 : Xiaomi lance le premier smartphone sous Snapdragon 888 le 28 décembre 2020

Xiaomi va présenter son nouveau flagship, le Mi 11, avant la fin de l’année 2020. Le smartphone sera en effet dévoilé le 28 décembre prochain et aura la particularité d’être le premier à embarquer un processeur Qualcomm Snapdragon 888. D’autres constructeurs vont également dévoiler leurs terminaux avant le début 2021.

Qualcomm a présenté il y a peu son nouveau processeur Snapdragon 888, fleuron de son catalogue. Le premier constructeur a dégainer son smartphone équipé de ce SoC sera Xiaomi avec son Mi 11. Le PDG de la marque a en effet confirmé que le terminal serait présenté très bientôt, puisque l’officialisation se tiendra avant le début de l’année 2021. Lei Jun, le PDG de Xiaomi, a en effet annoncé sur le réseau social chinois Weibo que son nouveau flagship sera dévoilé le 28 décembre. Le Xiaomi Mi 11 signera l’arrivée du Snapdragon 888 sur le marché.

Pour le moment, rien n’est officiel à part le processeur. Néanmoins, les fuites évoquent la présence d’un écran QHD+ couplé avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Les informations sont maigres, mais nous devrions tout connaître le 28 décembre, soit lundi prochain. Un smartphone important de 2021 qui se profile, donc.

D’autres smartphones annoncés avant la fin de l’année

2020 se termine dans quelques jours, mais l’actualité des smartphones n’est pas mise en pause pour autant. Ce sont en effet plusieurs constructeurs chinois qui s’apprêtent à annoncer leur produit avant la date fatidique du 31 décembre. L’Oppo Reno 5 Plus, rapidement teasé lors de l’annonce du Reno 5 classique, sera montré plus en détail le 24 décembre. Lui aussi disposera d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et sera donc le deuxième smartphone équipé.

Vivo va également dégainer son Vivo X60 le 29 décembre prochain, qui se montre encore très mystérieux. On peut s’attendre à ce qu’il s’axe sur la photo, comme le X51, mais nous ne savons que très peu de choses sur le modèle. Enfin, Honor pourrait dévoiler son V40 avant 2021. Rien n’a encore été annoncé pour l’instant, mais on parle d’une présentation surprise très bientôt, qui pourrait toutefois n’arriver qu’au début de l’année prochaine.

Janvier 2021 ne sera pas de tout repos non plus. En effet, Samsung compte bien dévoiler sa nouvelle gamme de S21. Une présentation très précoce par rapport à d'habitude (février, mars) afin de compenser une année 2020 morne au niveau des ventes.