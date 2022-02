Le OnePlus 10 Ultra arriverait sans OxygenOS au second semestre 2022

Après un premier OnePlus 10 Pro réussi, le fabricant chinois ne compterait pas s’arrêter là et préparerait déjà un nouvel appareil haut de gamme pour la fin de l’année, cette fois-ci avec une nouvelle surcouche.

Après son récent rapprochement avec OPPO, OnePlus avait annoncé travailler sur un nouvel OS unifié. OPPO et OnePlus souhaitent désormais fusionner leurs surcouches respectives, ColorOS et OxygenOS. Lorsque nous avions appris la nouvelle, OnePlus avait promis de dévoiler son nouvel OS à l’occasion de la sortie des OnePlus 10, mais le OnePlus 10 Pro était finalement arrivé avec ColorOS 12 en Chine en janvier dernier.

Le OnePlus 10 Pro qui sortira dans quelques semaines en France ne devrait pas non plus profiter de la nouvelle surcouche que développe le fabricant, puisque nous avions récemment appris qu’il fonctionnerait sous OxygenOS 12. Le fabricant n’aurait vraisemblablement pas abandonné le projet, et ce nouvel OS unifié pourrait bien voir le jour avant la fin de l’année 2022.

Un nouveau smartphone haut de gamme avec la nouvelle surcouche en 2022

D’après les informations du leaker Yogesh Brar, OnePlus souhaiterait désormais lancer son nouvel OS unifié d’ici la fin de l’année sur un nouveau smartphone haut de gamme. Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose de cette surcouche, mais elle devrait regrouper les meilleures fonctionnalités de ColorOS et d’OxygenOS. Le mois dernier, un autre leaker avait néanmoins peut-être découvert le nom de cette nouvelle surcouche : H2O OS.

Yogesh Brar annonce que la surcouche unifiée sera basée sur Android 13, ce qui indique que le smartphone haut de gamme de OnePlus n’arriverait pas avant la fin de l’année 2022. Il pourrait s’agir du OnePlus 10 Ultra pour lequel le fabricant a récemment déposé des demandes de brevets. Ce smartphone est presque identique au OnePlus 10 Pro actuel, mais bénéficie d’un tout nouveau capteur photo à l’arrière.

En effet, le OnePlus 10 Ultra offrirait enfin un capteur périscope avec un zoom optique 5X à la place du téléobjectif 3X, s’alignant ainsi sur la plupart de ses concurrents haut de gamme. En attendant sa sortie, tous les yeux sont pour l’instant tournés vers le lancement du OnePlus 10 Pro en France d’ici le mois de mars.

Source : MySmartPrice