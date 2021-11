Le nouveau Asus ZenBook 13 OLED est déjà victime d’une promo pour le Black Friday !

Le tout nouveau Asus ZenBook 13 OLED fait déjà l'objet d'une promotion exceptionnelle pendant le Black Friday. Fnac Darty qui proposent le PC ultra portable haut de gamme y appliquent une réduction de 200 € sur le modèle équipé d'un SSD de 512 Go et de 150 € sur la variante embarquant un SSD de 256 Go. Un bon plan à ne pas rater sous aucun prétexte.

Ne perdez pas trop de temps si vous souhaitez profiter de ce bon plan Black Friday qui permet de s'équiper du nouveau PC ultra portable Asus ZenBook 13 OLED à prix cassé. C'est dans le cadre du Black Friday Fnac Darty qu'il est possible de l'acheter dans sa variante embarquant un SSD NVMe au format M.2 de 256 Go pour 699,99 € au lieu de 849,99 € soit une réduction immédiate de 150 euros.

Le modèle embarquant un SSD de 512 Go fait quant à lui l'objet d'une remise de 200 euros faisant chuter son prix conseillé de 999,99 € à 799,99 €. De plus, si vous êtes adhérent à la carte Fnac+, vous avez droit à 15 euros offerts tous les 150 euros d'achat avec le code promo BLACK15 jusqu'à ce soir 23h59. Les stocks étant limités, il vaut mieux ne pas trop tergiverser si vous souhaitez en profiter.

Pour en venir à ses caractéristiques techniques, ce nouveau Asus ZenBook 13 OLED est doté d'un écran OLED non tactile de 13,3 pouces de définition Full HD 1920 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un ratio écran/façade de 88%. Sous le capot, on retrouve le processeur Intel Core i5-1135G7, 2.4 GHz (8M Cache, jusqu'à 4.2 GHz, 4 cœurs) couplé à une puce GPU Intel Iris Xe Graphics intégrée. Le modèle embarquant le SSD 256 Go à droit à une RAM de 8 Go, celui avec le SSD de 512 Go à 16 Go de RAM.

La partie connectique se compose de 2 ports USB-C, un port USB-A, un port HDMI 2.0, un slot carte Micro-SD ainsi que deux ports ThunderBolt 4 pour l’alimentation, l’affichage et la connexion. Le tout tourne sous Microsoft Windows 10 Edition Home à 64 bits et compatible avec la mise à jour Windows 11. Pour plus d'informations, vous pouvez lire notre test complet de l'Asus ZenBook 13 OLED.