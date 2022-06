Le Nothing Phone 1 se montre enfin, le smartphone de Qualcomm est une catastrophe, c’est le récap

La Renault ZOE voit son prix augmenter, le Nothing Phone 1 montre enfin le bout de sa coque et les utilisateurs du smartphone vendu par Qualcomm sont impuissants face à l’abandon du constructeur. C’est le récap !

C’est l’heure du récap du mercredi 15 juin 2022. Aujourd’hui, nous avons la voiture électrique préférée des français qui devient de moins en moins abordable, un smartphone très attendu qui dévoile enfin son design ainsi qu’un smartphone ultra haut de gamme devenu obsolète même pas un an après sa sortie. C’est parti !

La Renault ZOE voit son prix augmenter

La Renault ZOE est la citadine électrique préférée des Français. Sa force, c’est son prix. Toutefois, le constructeur se voit dans l’obligation de l’augmenter dans un contexte économique de plus en plus complexe. Ainsi, le modèle de base passe à 33 700 euros, soit 900 euros de plus qu’avant. Les modèles plus onéreux se voient également augmenter de 900 euros.

Le Nothing Phone 1 se montre enfin

Cela fait des mois et des mois que Nothing nous tease son smartphone, le Phone 1. Après nous avoir fait saliver sur son design révolutionnaire, le constructeur a finalement dévoilé la première image du produit. Comme les écouteurs Ear 1, le Nothing Phone 1 dispose d’une coque transparente. On note le cercle intriguant en plein milieu de la coque qui pourrait être dédié à la recharge sans fil et dispose d'une Led. Concernant le module photo, celui se compose de deux capteurs. Il faudra attendre la conférence du 12 juillet prochain pour avoir tous les détails techniques.

Le smartphone Qualcomm est complètement laissé à l’abandon

L’année dernière, Qualcomm a sorti son « Smartphone for Snapdragon Insiders » en partenariat avec Asus, un produit vendu 1300 euros qui devait montrer le savoir-faire du fabricant de puces. Certains acheteurs en espéraient beaucoup mais après quelques mois, c’est la douche froide. Le terminal n’a pas été mis à jour depuis mars dernier et tourne toujours sur Android 11. Face à la grogne, Qualcomm a assuré qu’une nouvelle mise à jour de sécurité allait bientôt arriver. Pour un téléphone ultra haut de gamme, c’est une situation très gênante…

