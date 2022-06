Le Nothing Phone 1 montre ses Leds, le nouveau PlayStation Plus dévoile sa liste de jeux, c’est le récap

Une mise à jour va améliorer drastiquement les performances des cartes graphiques AMD sur Windows 11, le Nothing Phone 1 montre ses Leds et le PlayStation Plus dévoile la liste complète des jeux disponibles au lancement, c’est le récap !

C’est l’heure du récap de la journée du jeudi 16 juin 2022. Aujourd’hui, nous avons un smartphone transparent qui mise sur ses Leds pour étonner, une mise à jour qui boost les performances des cartes AMD sur Windows 11 et une pelletée de jeux pour le nouveau PlayStation Plus. C’est parti !

Le nouveau PlayStation Plus proposera plein de jeux à sa sortie

Le PlayStation Plus va complètement chambouler sa formule le 23 juin prochain, proposant plusieurs abonnements distincts. L’abonnement Premium donne accès à tout un tas de jeux, récents et anciens, sans surcoût. Le service est déjà sorti aux Etats-Unis et on peut savoir quels sont les titres proposés. Attention, la liste est longue, très longue !

Le Nothing Phone 1 est un vrai sapin de Noël

Le Nothing Phone 1 s’est montré un peu plus cette semaine. La marque avait beaucoup teasé sur son design et nous avons pu découvrir un produit doté d’une coque transparente. Mais ça ne s’arrête pas là ! Dans une nouvelle vidéo, le smartphone a dévoilé son arme secrète : des Leds. Il y en a partout sur la coque arrière. Pour le moment, on ne sait pas très bien comment elles seront utilisées mais une chose est certaine, c’est original.

Les cartes graphiques AMD profitent d’une hausse de performance sur Windows 11

Les cartes graphiques d’AMD sont un peu à la traîne sur Windows 11, mais les choses vont bientôt changer. En effet, la prochaine mise à jour 22H2 de l’OS, qui devrait arriver en octobre, prévoit de grandement améliorer les performances en Open GL. Et nous ne parlons pas d’une petite amélioration, puisque des fans ont mesuré des performances meilleures à hauteur de 55% sur le benchmark Valley 2013 d’Unigine. Quand même !

