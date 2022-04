Le meilleur VPN du moment est à un prix inédit

Vous souhaitez protéger votre connexion avec un VPN de qualité, NordVPN est à un excellent rapport qualité prix. On vous dit comment profiter de 72% de réduction immédiate.

dès 2.89€ Satisfait ou remboursé 30 jours 5000 serveurs 6 connexions simultanées maximum 60 pays couverts 9.3 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes de NordVPN. - 72% 2.89€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 58% 4.39€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 10.49€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les VPN ont la cote. Leur utilisation a explosé en France ces dernières années et la tendance n'est pas prête de s'arrêter. Pour votre sécurité, ne faites pas un choix hasardeux. Inutile de prendre un VPN non respectueux de votre vie privée. Les meilleures solutions de la catégorie dont fait partie NordVPN offrent un gage de confidentialité grâce à leur certification No Log.

VPN : 72% de réduction chez le fournisseur NordVPN

NordVPN facture son abonnement mensuel 10,49 €. Mais vous n'êtes pas obligé de payer aussi cher. En optant pour un abonnement longue durée, en l'occurrence celui de 24 ans, vous profitez d'une réduction de 72% qui fait passer le prix mensuel du VPN de 10,49 € à 2,89 €. C'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix du maché pour un VPN sachant que la cote de confiance de NordVPN est l'une des plus élevées.

Si vous n'êtes pas prêt à prendre l'abonnement de deux ans, celui de 12 mois est aussi disponible pour une fraction du prix mensuel. Il est en effet à 4,39 € au lieu de 10,49 €, ce qui correspond à une réduction de 58% sur le prix du VPN. Venons-en aux caractéristiques de NordVPN.

Cette solution offre des débits très confortables pour vos différents usages d'Internet, comme nous avons pu le constater lors de notre test. Ce critère est l'un des plus importants lorsqu'on choisit un VPN. NordVPN dispose par ailleurs de plus de 5000 serveurs dans 60 pays. Et avec un compte, vous pouvez utiliser le service sur jusqu'à 6 appareils, ce qui vous permet de le partager avec la famille ou des proches.

Enfin, NordVPN s'appuie sur son protocole de tunneling : le NordLynx qui offre une meilleure protection de votre trafic grâce à un chiffrement AES-256. Enfin, sachez que le fournisseur offre 30 jours de garantie “satisfait ou remboursé”, ce qui permet d'utiliser l'application tel un VPN gratuit pendant un mois. Pour en savoir plus sur cette solution, nous vous invitons à lire notre test de NordVPN.