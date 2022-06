Le MacBook Pro M1 peut-il fonctionner avec une puce M2 ? Un Youtuber a tenté l’expérience

Apple a récemment dévoilé le MacBook Pro M2 pour remplacer le MacBook Pro M1. La puce M2, plus puissante, mesure pratiquement la même taille que le M1. Un youtuber a tenté en vidéo d’échanger les deux composants, expérience filmée bien sûr. Sans surprise, le MacBook Pro n’accepte pas de démarrer avec ce nouveau processeur. Et il n’y a aucune explication à ce blocage.

À l’occasion de la WWDC 2022, Apple a présenté deux nouveaux ordinateurs : le MacBook Air M2 et le MacBook Pro M2 13 pouces. Outre une légère inflation tarifaire, la grande nouveauté de ces deux produits est l’intégration d'un nouveau SoC appelé M2. Ce dernier succède tout simplement au M1. Gravé en 5 nm, il intègre pas moins de 20 milliards de transistors.

Lire aussi – Mac Studio : Apple fait tout pour vous empêcher de changer le SSD

La puce M2 offre de nombreuses améliorations par rapport à M1. Son CPU est 18 % plus performant et son GPU est 25 % plus puissant. Sa mémoire unifiée bénéficie d’une bande passante 50 % plus importante. Et la RAM passe du LPDDR4 au LPDDR5. En outre, sa consommation est en baisse, pour une charge de travail équivalente. Ce qui veut dire une autonomie en hausse, même si la batterie n’est pas plus importante.

Peut-on échanger la carte-mère du MacBook Pro M1 contre celle du MacBook Pro M2 ?

Évidemment, de telles performances avec une amélioration de l’autonomie sont deux arguments importants pour les utilisateurs. Notamment ceux qui ont acheté le MacBook Pro M1. Ces derniers se posent alors une question : serait-il possible d’échanger la carte-mère de leur ordinateur portable pour une autre équipée de M2, afin d’améliorer leur plate-forme à moindre cout ?

Le Youtuber Luke Miani a voulu répondre à cette question dans une vidéo que vous pouvez retrouver en fin de cet article. Sans surprise, la réponse est évidemment non. Il n’est pas possible d’échanger les cartes-mères d’un MacBook Pro M1 avec celle d’un MacBook Pro M2. Le Youtuber a échangé les cartes-mères, mais n’a pas réussi à démarrer le Mac-Frankenstein.

Il a ensuite échangé les boutons Touch ID, pensant qu’il pouvait s’agir d’une protection. Mais rien n’y fait. Les MacBook ne démarrent qu’avec leur carte-mère d’origine. Luke Miani n’a aucune explication vis-à-vis de ce blocage, mais évoque une hypothèse au niveau de l’interface entre la carte-mère et le clavier. Et vous, une hypothèse ? Rendez-vous dans les commentaires pour en discuter.