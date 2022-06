AirPods Pro 2 : le design et la fiche technique se précisent avant le lancement

Un nouveau rapport de 52Audio vient de dévoiler le design des prochains AirPods Pro 2 d’Apple qui devraient être lancés d’ici la fin de l’année. On en sait désormais plus sur toutes les nouvelles fonctionnalités des prochains écouteurs sans fil haut de gamme du fabricant.

Nos confrères de 52audio affirment que la prochaine génération d'AirPods Pro 2 d'Apple apportera une poignée de mises à jour de fonctionnalités, notamment la prise en charge de l'USB-C, la capacité de détecter la fréquence cardiaque et même de fonctionner comme une aide auditive. On devrait également avoir droit à un processeur H1 mis à jour, qui pourrait offrir des performances et une autonomie en hausse. On s’attend également à ce qu’ils soient compatibles avec le codec LC3 alimenté par le Bluetooth 5.2. Ce codec offre une meilleure qualité audio en streaming avec moins d'énergie.

Les écouteurs vont également se doter d’une fonction Find My améliorée. Un microphone viendrait aider les personnes malentendantes de la même manière qu’une prothèse auditive, en venant amplifier les sons extérieurs. Enfin, les écouteurs pourraient également être capables de mesurer votre température, mais 52audio n’a pas été en mesure de confirmer cette information.

On sait tout du design des prochains AirPods Pro 2 d’Apple

Cela faisait maintenant plusieurs mois que des rapports indiquaient que les prochains AirPods Pro 2 allaient profiter d’un nouveau design. Cependant, d’autres informations plus récentes ont, elles, annoncé que la nouvelle génération allait finalement garder le même design que les AirPods Pro actuels. Nous aurons donc toujours droit à des écouteurs avec deux petites tiges, plutôt que d’oreillettes dépourvues de tiges comme certains de leurs concurrents.

Comme on peut le voir sur les images, les AirPods Pro 2 vont enfin se doter d’un port USB-C, abandonnant ainsi le port propriétaire Lightning d’Apple. Cela confirmerait donc un récent rapport de Ming-Chi Kuo, qui prédisait que d’autres appareils tels que les AirPods devraient bientôt passer à l’USB-C.

On aperçoit également plusieurs trous dans le boîtier, derrière lesquels on trouvera probablement un haut-parleur. On imagine que celui-ci pourra diffuser une tonalité audio lors de l’utilisation de la fonctionnalité Find My pour localiser un étui perdu.

