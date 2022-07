Le MacBook Air M2 est capable de se recharger lui-même, mais ça ne sert à rien

Le MacBook Air M2 vient de sortir, mais une fonctionnalité cachée a déjà été repérée par plusieurs utilisateurs. L’ordinateur serait capable de se recharger lui-même en n’utilisant que le câble MagSafe fourni dans la boîte.

Plus d’un mois après sa présentation officielle, Apple a enfin lancé le nouveau MacBook Air M2 il y a quelques jours en France, et certains utilisateurs ont déjà pu trouver une fonctionnalité cachée pour le moins amusante. Sur Twitter, Gregory McFadden a publié une vidéo dévoilant une fonctionnalité « secrète » du nouvel ordinateur d’Apple.

Dans sa vidéo, on peut le voir charger son ordinateur d’une manière plutôt inhabituelle, puisqu’il branche les deux extrémités de son câble MagSafe sur l’appareil, c’est-à-dire la connectique USB-C dans le port USB-C inférieur et la connectique MagSafe sur le port magnétique du même nom. On peut alors voir que la LED du câble s’allume, et que l’ordinateur notifie l’utilisateur qu’il est en train de charger. En d’autres termes, le MacBook Air M2 semble capable de se recharger lui-même.

Le MacBook Air M2 est déjà victime de son succès

Puisqu’un ordinateur capable de recharger sa propre batterie n’arrive pas tous les jours sur le marché, le MacBook Air M2 semble avoir fait carton plein auprès des fans d’Apple. Pour rappel, le MacBook Air M2 est significativement plus cher que son prédécesseur, puisqu’il est disponible à un prix de départ de 1499 euros avec un CPU 8 cœurs, un GPU 8 cœurs, 8 Go de mémoire unifiée et un stockage SSD de 256 Go. Il faudra compter 1849 euros pour un CPU 8 cœurs, un GPU 10 cœurs, 8 Go de mémoire unifiée et un stockage SSD de 512 Go.

Si vous souhaitez vous procurer un exemplaire, nous vous conseillons de vous rendre en magasin, puisque le site officiel affiche déjà des délais de livraison assez longs. En effet, pour la version Minuit, les expéditions ne seront réalisées qu’entre le 11 août et le 18 août prochain, soit dans un peu moins d’un mois. Pour les coloris Lumière stellaire, Gris sidéral et Argent, la livraison estimée est entre le 4 août et le 11 août. Apple a vraisemblablement été contraint d’allonger les délais de livraison à cause de la pandémie de COVID-19, qui a paralysé ses usines en Chine.