Macbook Air M2 : un YouTuber a trouvé une solution pour régler les problèmes de surchauffe de l’appareil

Le tout nouveau Macbook Air M2 d'Apple n'est pas équipé de ventilateur. Il se peut donc que celui-ci souffre d'importants problèmes de surchauffe, notamment à cause de la chaleur. Un YouTuber a ainsi trouvé une solution peu coûteuse pour régler le problème.

Si vous êtes l'heureux propriétaire du dernier MacBook Air M2 et que vous résidez actuellement en France, il se peut que votre nouvel appareil souffre de quelques problèmes de surchauffe. Surtout avec les températures caniculaires et la fournaise qui traversent actuellement l'ensemble du territoire français. De plus, contrairement au MacBook Pro M2, le MacBook Air M2 ne dispose lui d’aucun ventilateur de refroidissement et ce dernier s’appuie seulement sur un dissipateur thermique pour faire dissiper la chaleur.

Malheureusement, ce système de refroidissement est énormément sollicité pour faire baisser la température et cela peut être bien pire si le propriétaire du MacBook est dans un climat très chaud et humide. Les températures de l'appareil peuvent ainsi monter très dangereusement et atteindre plus de 100 degrés en une poignée de secondes. Heureusement, un YouTuber a dévoilé sur sa chaine YouTube une solution ingénieuse pour atténuer le problème.

À lire aussi : Comment éviter que votre smartphone surchauffe pendant la canicule

Un YouTuber corrige la surchauffe du MacBook Air M2 pour moins de 15 euros

La chaine YouTube Max Tech propose en effet une solution pour atténuer cette surchauffe. Il faut pour cela être un peu bricoleur et oser trifouiller les tripes de l'appareil. La solution proposée est peu coûteuse et consiste à acheter un coussinet thermal pour le placer ensuite dans les entrailles du MacBook. Le YouTuber dévoile tout le processus dans la vidéo que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Concrètement, pour tenter d’atténuer la température élevée du MacBook et pour améliorer le système de refroidissement, le YouTuber agit de la sorte et sur les points suivants.

Il faut tout d’abord démonter le panneau arrière du MacBook et le séparer de l’enveloppe en aluminium.

Il faut installer le coussinet thermal bien au-dessus du dissipateur thermique.

Et il est aussi possible d’aller plus loin en enlevant la carte logique pour appliquer un autre morceau de coussinet thermal sur le SoC M2.

Cela ne va pas réduire drastiquement la température de l'appareil, mais le YouTuber a de cette manière réussi à faire descendre la température de quelques degrés. Le coussinet thermal en question est lui accessible pour un peu plus de 10 euros sur Amazon.

À lire aussi : Switch, Nintendo conseille de ne pas jouer en période de canicule

Source : MaxTech