Le lancement du Tesla Model Y Juniper approche, Samsung veut améliorer l’autonomie de sa Galaxy Watch 7, c’est le récap’ de la semaine

Le design du nouveau Model Y de Tesla se dévoile, Samsung travaille sur un correctif pour améliorer l’autonomie de sa dernière montre connectée, Spotify propose à nouveau à ses utilisateurs sans abonnement la fonctionnalité Paroles, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on vous dévoile une photo du nouveau design du Tesla Model Y Juniper et on fait le point sur la faille de Google Chrome qui a fait disparaitre des millions de mots de passe enregistrés. Samsung veut déployer un correctif pour améliorer l’autonomie de sa Galaxy Watch 7, Spotify rend l’affichage de paroles de chansons à nouveau gratuit pour tous et Free dévoile son offre spéciale rentrée 2024, à savoir un accès gratuit d’un mois à quatre chaînes du bouquet Universal+.

Chrome : des millions d’utilisateurs perdent leurs mots de passe

Ce 25 juillet, les utilisateurs de Chrome habitués à se promener rapidement sur leur navigateur grâce à leurs mots de passe enregistrés ont eu la mauvaise surprise de ne pas pouvoir y accéder. En effet, le gestionnaire de mots de passe de Google Chrome a été victime d’une faille qui a fait disparaitre plusieurs millions de mots de passe, bloquant environ 15 millions d’utilisateurs pendant près de 18 heures. Google est rapidement intervenu et le problème était résolu dès le 26 juillet. N’hésitez pas à mettre à jour votre navigateur pour être certains d’utiliser la bonne version.

Lire : Google Chrome : les mots de passe enregistrés disparaissent chez 15 millions d’utilisateurs

Galaxy Watch7 : l’autonomie déçoit, Samsung intervient

L’autonomie de la Galaxy Watch7 a largement déçu les utilisateurs et Samsung promet déjà de déployer rapidement un correctif afin d’améliorer la durée de vie de sa montre connectée. Cela étant dit, même si le bug est corrigé, il ne faudra pas non plus s’attendre à voir l’autonomie doublée. À noter qu’il existe des astuces pour gagner en autonomie comme la désactivation de la reconnaissance vocale de Google, du Bluetooth et d’always-on-display.

Lire : Samsung promet de corriger l’autonomie décevante d’un de ses nouveaux produits phares, mais il ne faudra pas s’attendre à un miracle

Freebox : quatre chaînes du bouquet Universal+ offertes pour la rentrée

Dès le 30 septembre 2024, les abonnés Freebox pourront profiter gratuitement de quatre nouvelles chaînes. Cette offre permet de découvrir le bouquet Universal+. Tous les programmes des chaînes SyFy, E!, Dreamworks et 13e Rue seront donc disponibles en direct et en replay pendant un mois, puis l’abonnement vous coûtera 6 euros par mois si vous êtes conquis et que vous souhaitez continuer à profiter du bouquet Universal+.

Lire : Tous les abonnés Freebox pourront accéder gratuitement aux chaînes Universal+, voici les conditions

Nouveau design pour le Tesla Model Y Juniper

Deux photos du très attendu nouveau Model Y de Tesla ont été partagées sur Reddit, dévoilant le design du futur SUV compact abordable. Le Tesla Model Y 2025, baptisé Juniper et dont la sortie est prévue pour l’année prochaine, a droit à un véritable redesign selon les clichés. Les images dévoilent une barre de feu à l’arrière, le nom de Tesla en toutes lettres ou encore une grande bande lumineuse sur la portière. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir les photos.

Lire : Le Tesla Model Y 2025 se dévoile déjà en photo avec un tout nouveau design

Spotify régale les utilisateurs avec le retour d’une fonctionnalité gratuite pour tous

Alors que les utilisateurs adorent l’affichage de paroles de chansons, il y a trois mois, Spotify décide de retirer cette fonctionnalité aux non-abonnés et de la réserver aux personnes qui paient une offre. Mais la réception de cette nouvelle fait trembler les réseaux sociaux et la colère des utilisateurs se fait vite entendre. Spotify en tient compte et revient en arrière. La fonction Paroles redevient donc gratuite pour tous et sans limitation.

Lire : Cette fonctionnalité payante de Spotify devient gratuite et sans limitation

Nos tests de la semaine

Galaxy Book 4 Edge : un rapport qualité/prix contestable

Samsung propose ici un PC qui combine design élégant, autonomie généreuse et bel écran AMOLED. Malheureusement, ses points positifs sont trop peu nombreux pour que nous le recommandions les yeux fermés. En effet, les performances graphiques ne sont pas toujours à la hauteur, le Galaxy Book 4 Edge présente des problèmes de compatibilité, surtout avec les jeux et on regrette l’absence de SSD. Pour un prix aussi élevé, on aimerait des fonctionnalités IA plus utiles et la possibilité de mettre à jour le stockage ou la RAM.

Lire : Ce PC portable de Samsung met le paquet sur l’IA, mais cela se fait au prix de quelques frustrations. Notre test du Galaxy Book 4 Edge

TCL C89B : difficile de faire mieux

Avec son excellent rapport qualité/prix, son joli design fin et élégant, sa maitrise des couleurs, sa bonne configuration audio, le TCL C89B est sûr de séduire. On adore également sa nouvelle télécommande très pratique et ses fonctions liées au gaming. Petits bémols, le calibrage n’est pas terrible en sortie de carton, l’interface Google TV n’est pas toujours très pratique et le pied central du TCL C89B n’est pas adapté aux barres de son.

Lire : Test TCL C89B : un téléviseur ultra complet au rapport qualité-prix redoutable

Galaxy Ring : un quasi sans-faute encore un peu cher

Notre test de la Galaxy Ring nous a globalement convaincus. On adore son design passe-partout sobre et robuste, ses capteurs fiables, son excellente autonomie, et les multiples fonctionnalités proposées. La bague profite de tout l’écosystème Samsung mais n’est pour l’instant compatible qu’avec Android. La gestion des données du sommeil est encore perfectible et le prix de la bague est très élevé puisqu’il vous faudra dépenser 450 euros pour vous offrir ce petit bijou.

Lire : Test Galaxy Ring : “bague à part”, elle est chère mais qu’est-ce qu’elle est bien !

HMD Pulse Pro : un smartphone robuste et réparable

Si votre priorité est de vous offrir un smartphone qui durera dans le temps, le HMD Pulse Pro pourrait retenir votre attention. En effet, son design est conçu pour améliorer la réparabilité et vous trouverez des kits de réparation chez iFixit en cas de casse. Le Pulse Pro offre également une bonne autonomie, une bonne prise en main, un port jack 3,5 mm et un port microSDXC pour augmenter le stockage. Cela étant dit, ne vous attendez pas à des miracles du côté de la fiche technique. En effet, la luminosité maximale est faible, le processeur n’est pas puissant, la recharge est longue et ce n’est pas un bon photophone. À noter également que vous n’aurez accès qu’à deux ans de mise à jour.

Lire : Test HMD Pulse Pro : ce vrai-faux Nokia est-il aussi qualitatif que réparable ?

Razer BlackWidow V4 Pro : si vous cherchez du confort, ce clavier est fait pour vous

Si vous êtes à la recherche d’un clavier agréable à utiliser au quotidien, confortable, joli, le Razer BlackWidow V4 Pro est fait pour vous. On adore également ses trois macros sur le côté du châssis, sa molette et son centre multimédia ou encore la texture des touches. Petit plus, tout est ultra personnalisable. Malheureusement ce n’est pas un sans-faute, et à ce tarif, ce produit haut de gamme peut encore faire mieux. En effet, la molette gauche et les touches de Macro sont mal placées, la frappe est confortable mais sans plus et le logiciel Synapse est encore un peu pénible.

Lire : C’est le clavier le plus confortable du marché et il multiplie les bonnes idées : notre test du Razer BlackWidow V4 Pro