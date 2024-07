Tous les abonnés Freebox pourront accéder gratuitement aux chaînes Universal+, voici les conditions

Pour la rentrée 2024, Free propose à tous les abonnés Freebox de découvrir les quatre chaines du bouquet Universal+. Bien sûr, il y a quelques conditions. Quelles sont-elles ? Quand l’offre démarre-t-elle ? Que se passe-t-il quand l’offre se termine ? On vous explique tout.

Free a pris l’habitude de proposer des périodes d’essai pour les services et les contenus payants. Si vous êtes abonnés Freebox, vous avez régulièrement la possibilité d’accéder à de nombreux bouquets numériques pour une durée comprise entre un et six mois selon les accords conclus avec les fournisseurs. Nous pensons à Amazon Prime, à TV by Canal, à Disney+ ou encore à la plate-forme Max.

Lire aussi – Freebox Ultra : bonne nouvelle, des chaînes Eurosport sont offertes pendant les JO de Paris 2024

Pour la rentrée 2024, Free va continuer d’offrir aux abonnés Freebox l’opportunité d’essayer gratuitement d’autres bouquets de programmes. Il s’agit du bouquet Universal+. Celui-ci est constitué de quatre chaînes. Et pour en profiter, il suffit d’être le titulaire d’une Freebox. N’importe laquelle. Il existe une exception : les abonnés Freebox Ultra Premium qui disposent déjà de ces programmes dans leur abonnement. Ils ne sont donc pas concernés par cette offre.

Free offre Universal+ aux abonnés Freebox pendant un mois

L’accès à ces chaînes sera débloqué à partir du 30 septembre 2024. Avant, l’écran habituel vous demandera de vous abonner. L’activation est automatique. Vous n’avez rien à faire pour les débloquer. Il vous suffit de vous rendre sur le canal de l’une d’entre ellles pour en profiter, via l’application OQEE TV de votre Freebox, Apple TV, ordinateur, smart TV, tablette ou de votre smartphone. Le direct est débloqué, mais également le replay pour profiter des programmes sortis les jours qui précèdent le déblocage. L’offre durera pendant un mois.

Pendant ce mois, vous pourrez donc accéder à quatre chaines. Il s’agit de SyFy, 13e Rue, E! et Dreamworks. La première est la grande référence des chaines dédiées à la science-fiction et la Fantasy. La seconde est depuis longtemps un incontournable pour les fans de thriller et de séries policières. E ! est une chaine de divertissement familial, portée sur la téléréalité. Dreamworks est le canal dédié au studio d’animation éponyme. Si vous êtes séduits par les quatre chaines d’Universal+, vous pourrez vous abonner au terme de l’offre. Le coût est de 6 euros par mois.