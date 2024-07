Cette fonctionnalité payante de Spotify devient gratuite et sans limitation

Spotify a une bonne surprise pour ses utilisateurs sans abonnement. Après avoir rendu une fonctionnalité gratuite payante, voici qu'elle redevient accessible à tout le monde sans limite.



Si les différents services de streaming musical offrent plus ou moins les mêmes fonctionnalités pour des prix similaires, il reste quelques aspects sur lesquels chacun peut se démarquer de la concurrence. Le plus souvent, ce sont les abonnés qui en profitent. À ce niveau, Spotify est d'ailleurs plutôt connu pour basculer des options accessibles à tous vers les formules payantes. C'est ainsi que 4 ans après son arrivée sur la plateforme, l'affichage des paroles de chansons commence à disparaître chez celles et ceux qui l'utilisent sans payer.

Une période de test s'étale sur plusieurs mois et beaucoup l'espèrent provisoire. Malheureusement, elle aboutit à la suppression de la fonction chez les non abonnés Spotify en mai dernier. Enfin pas tout à fait : il est possible de voir les paroles de 3 titres par mois. Si vous en voulez plus, passez à la caisse en choisissant parmi les abonnements dont les prix ont récemment augmenté en France. Inutile de vous dire que sur les réseaux sociaux, la colère monte très vite. Cela n'a pas laissé les dirigeants de Spotify indifférents visiblement.

Si vous utilisez Spotify sans abonnement, voici une excellente nouvelle

Il n'aura fallu que 3 mois pour que le service de streaming fasse machine arrière. Comme l'explique un porte-parole : “Chez Spotify, nous sommes toujours en train de tester et d'itérer. Cela signifie que la disponibilité de nos fonctionnalités peut varier d'un niveau à l'autre, d'un marché à l'autre et d'un appareil à l'autre. Dans les semaines à venir, nous allons étendre la disponibilité de Paroles pour les utilisateurs gratuits de Spotify afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent profiter de la visualisation de plus de paroles, dans le monde entier“.

En clair, l'affichage des paroles de chansons redevient gratuit pour tout le monde et sans limitation. Une bonne nouvelle si vous ne payez pas pour utiliser Spotify, et ce n'est pas la dernière. Daniel Ek, PDG de Spotify, a en effet précisé que le site va donner “la priorité aux améliorations de notre gamme de produits gratuits […]. D'autres améliorations supplémentaires seront intégrées à [l']expérience gratuite dans les mois à venir”. Plus qu'à attendre pour découvrir lesquelles.

Source : Engadget