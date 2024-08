C’est le clavier le plus confortable du marché et il multiplie les bonnes idées : notre test du Razer BlackWidow V4 Pro

Sommaire Prix et disponibilité

Avec le BlackWidow V4 Pro, Razer veut proposer le clavier mécanique ultime. Confortable, silencieux, clinquant et bardé de petits ajustements dédiés à la qualité de vie, il a de quoi séduire les joueurs qui ne veulent faire aucun compromis. Pari réussi ?

Razer met à jour sa gamme BlackWidow avec un clavier mécanique qui veut faire date : le Razer BlackWidow V4 Pro. Il se place comme le clavier ultime de la marque aux serpents aux côtés du Huntsman V3 Pro. Alors que ce dernier se dédie au monde de l’esport, le V4 Pro cherche plus à séduire les utilisateurs en quête de qualité de vie et de confort.

Sur le fond, Razer ne change pas la donne avec ses switchs verts et jaunes déjà présents sur le V3 Pro. C’est bien sur la forme que les choses s’améliorent, avec le retour des boutons macro, l’apparition d’une molette de fonctions ainsi que de diverses petites touches pour la qualité de vie.

Razer signe-t-il l’un des meilleurs claviers du marché ? Le BlackWidow V4 Pro mérite-t-il l’investissement ? Réponse tout de suite.

Prix et disponibilité

Le Razer BlackWidow V4 est disponible en de multiples éditions. Celle que nous testons aujourd’hui est la version ultime, le BlackWidow V4 Pro. Forcément, c'est un produit vendu à un prix élevé : 269,99 euros. Ce n’est pas le clavier le plus onéreux de la marque, puisque le Huntsman V3 Pro, testé dans nos colonnes il y a quelques mois, est affiché à 289,99 euros.

Un design soigné, mais qui n’évite pas quelques écueils

Côté design, Razer ne change pas sa formule en proposant toujours un look agressif noir ou blanc. Il arbore un châssis en plastique de grande qualité sur lequel s’accroche un repose-poignets en mousse extrêmement confortable.

Nous craignions un peu cet ajout au début, notamment au niveau de l’attache souple et de son épaisseur, mais finalement, il tient parfaitement en place et apporte un confort encore jamais vu sur un clavier gamer. Seul bémol : le revêtement en similicuir peut être parfois pénible par les jours de forte chaleur.

S’il est bien entendu possible de ne pas l’utiliser, le repose-poignets apporte quelque chose d’intéressant aux amateurs de setup esthétiques : une fine bande LED RGB court tout autour de la base du clavier (d’où la présence du connecteur), ce qui apporte un petit truc en plus au niveau du visuel. Certes, cela ne sert à rien, mais qu’importe, les loupiottes qui brillent font toujours leur petit effet sur nos cœurs de g@m3rz.

Les touches sont également rétroéclairées individuellement (une habitude chez Razer) et tout est personnalisable via le logiciel Chroma. Effets, couleurs, tout est au choix de l’utilisateur et pas un n’aura la même configuration que le voisin. Pour notre part, nous avons opté pour un éclairage statique violet qui change au blanc quand on tape sur une touche. On aime. Du Razer pur jus, mais toujours très appréciable.

Il est bien sûr possible d’incliner le clavier à son goût avec des pieds rétractables qui proposent une position à 0, 6 ou 9 degrés. Du classique, mais nécessaire. On apprécie la solidité de ces pieds en plastique mais aussi la présence de patins en caoutchouc qui garantissent une excellente stabilité.

Au-dessus du pavé numérique, nous retrouvons la traditionnelle molette de son et les boutons en aluminium dédié au multimédia, comme sur les versions précédentes. Un ajout toujours pratique pour consommer de la vidéo ou de la musique.

Sur la gauche, on note la présence de cinq boutons macro, alignés verticalement. Ces touches, qui faisaient la particularité des premiers BlackWidow, avaient disparus sur la V3. Elles font leur grand retour ici, pour le meilleur et pour le pire. Leur placement permet ainsi de les atteindre rapidement, même dans le feu de l’action. Utiliser une macro pendant un raid sur WoW ? Facile ! Le revers de la médaille, c’est qu’elles se montrent handicapantes hors du jeu. En effet, on a tendance, quand on veut aller vite, à appuyer dessus, croyant atteindre Ctrl ou Shift. Même si on les désactive, c’est pénible ! Un (long) temps d’adaptation est nécessaire avant d’éviter les appuis accidentels.

Sur la tranche du châssis, on remarque trois long boutons, conçus telles des touches latérales d’une souris. Il s’agit de trois macros supplémentaires qui représentent une des nouveautés de ce V4 Pro. Il est possible de personnaliser leurs fonctions via Synapse (comme les autres macros) ; ils permettent par défaut d’ouvrir la GameBar, de changer d’application à la volée mais aussi d’ouvrir le logiciel Windows de capture d’écran. Ces boutons sont une idée tout simplement géniale. Non seulement ils ne gênent pas l’utilisateur, mais ils sont en plus facilement accessibles. Une vraie trouvaille dont on a du mal à se passer une fois qu’on y a goûté.

Autre nouveauté, l’apparition d’un bouton en aluminium cranté juste à côté de la touche Echap. Nommée Molette de Commande Razer, cette touche circulaire est la grosse particularité du BlackWidow V4 Pro et veut vous faciliter la vie. En appuyant dessus, la LED RGB qui l’entoure change de couleur (bleu, rouge, jaune, vert), ces couleurs peuvent ensuite être associées à des fonctions précises dans Synapse.

Par exemple, pour faire défiler une page, zoomer, augmenter ou diminuer le rétroéclairage, etc.

L’idée est excellente, surtout pour attribuer des fonctions progressives en jeu. Toutefois, on déplore une grosse maladresse : cette molette est bien trop proche de la touche échap ! Conséquence, en cherchant rapidement cette dernière, on a tendance à activer une nouvelle fonction. On doit ensuite recliquer encore trois fois pour retomber sur celle où on était. Un bouton pratique mais qui aurait grandement gagné à être placé ailleurs.

Enfin, parlons de la connectique un peu curieuse du produit. Le BlackWidow V4 Pro n’est pas un clavier sans fil comme le Deathstalker V2 Pro et dispose à l’arrière de deux ports USB Type-C. Le premier est indispensable tandis que le deuxième ne fait que déporter un port USB de votre PC. Une bonne idée pour brancher un casque ou une souris, mais qui n’est absolument pas obligatoire si vous souhaitez économiser en fil.

En définitive, Razer nous propose un clavier au design réussi et avec de bonnes idées, mais qui traîne tout de même quelques maladresses. On regrette ainsi le placement des cinq touches de macro ainsi que celle de la molette. Pour le reste, c’est impeccable et une fois le test terminé, nous avons eu du mal à nous passer des trois boutons latéraux.

Une frappe confortable

Les touches du Razer BlackWidow V4 Pro disposent d’une texture légèrement granuleuse extrêmement agréable sous les doigts. Rien que poser ses empreintes sur ZQSD procurent d’excellentes sensations.

Comme d’habitude, Razer vend son clavier en deux versions : avec des Switchs mécaniques verts (bruyants et résistants) et des Switch jaunes (qui offrent moins de résistance mais sont plus silencieux). Ce sont ces derniers que nous avons sur notre modèle de test.

La frappe sur le Razer BlackWidow V4 Pro est agréable, c’est indéniable, mais nous sommes obligés d’admettre que nous espérions mieux. La course d’activation est courte (1,2 mm) et on déplore une sensation de résistance un peu absente auquel on finit tout de même par s’habituer (45 g). Sur ce point, nous sommes loin, très loin de la qualité de frappe du Huntsman V3 Pro. Ce dernier semble tout simplement inatteignable en la matière.

En revanche, l’utilisateur y gagne en termes de nuisance sonore, avec un clic qui dépasse à peine les 60 décibels, et ce grâce à un procédé qui amorti la frappe sans pour autant gêner l’utilisateur.

Contrairement au Huntsman V3 Pro, nulle question ici de gérer la course, la résistance ou le snap tap dans Synapse. Les deux claviers hauts de gamme de Razer disposent d’une philosophie différente : le Huntsman est plus simple, mais dispose d’une frappe de haute qualité et réglable à l'envi tandis que le Blackwidow propose une frappe moins soignée et figée, mais avec plus d’ajouts pour la qualité de vie. Mais ne nous y trompons pas, en termes de confort de frappe, le BlackWidow fait partie du haut du panier. Un excellent clavier, même si ce n’est pas le meilleur du segment chez Razer.

Un logiciel Synapse toujours un peu pénible

Comme d’habitude avec les produits Razer, toute la personnalisation passe par le logiciel Synapse. Une application qui, si elle remplit son rôle, se montre parfois agaçante dans sa conception.

Par son biais, il est possible personnaliser les macros, que ce soient les touches latérales ou les touches M. Plus encore, toutes les fonctionnalités et les couleurs de la molette peuvent être modifiées. Comme sur les autres claviers, d’autres aspects comme l’intensité de l’éclairage ou la mise en mode sommeil peuvent être ajustés selon ses goûts. Evidemment, un système de profils est de la partie, afin de switcher rapidement de configuration selon le jeu ou l’utilisateur.

Razer a fait des efforts en ce qui concerne l’interface de Synapse, mais il reste des choses à améliorer. Par exemple, le système de greffons est toujours aussi inutilement compliqué. Pourquoi passer par un autre logiciel (Chroma) pour régler les couleurs des LEDs RGB alors que c’est la première chose qu’on veut faire en branchant le produit ? Mystère. Plus encore, Synapse n’en fait souvent qu’à sa tête. Parfois, il ne démarre pas ou choisit de ne pas activer les LEDs, juste parce qu’il en a envie. Bref, Synapse permet plein de choses mais parfois au prix de nos nerfs.

Alors, on achète ?

Reste à se poser la question qui tue : on achète ? Le Razer BlackWidow V4 Pro est un excellent clavier gamer. Confortable, plaisant à utiliser avec ses macros, rempli de bonnes idées (comme les touches latérales ou la molette) il traîne aussi quelques maladresses qui sont loin d’entacher sérieusement l’expérience. En jeu ou à l’écrit, il remplit parfaitement sa mission.

Si le Huntsman veut séduire les adeptes de performances, le BlackWidow V4 Pro vise les joueurs un peu plus « pépères », ceux qui privilégient le confort, la praticité et l’esthétisme au scoring. Sur ce point, c’est une grande réussite.

Cependant, nous ne pouvons qu’être échaudé devant le prix, qui titillerait presque les 300 euros. Le V4 Pro est le produit dédié à ceux qui veulent le top du top et qui ne craignent pas d’exploser leur budget. Pas de soucis, ils ne seront pas déçus. Pour les autres, nous conseillerons plus de se diriger vers le BlackWidow V4 (189 euros) ou vers le V4 X (149 euros).