Samsung promet de corriger l’autonomie décevante d’un de ses nouveaux produits phares, mais il ne faudra pas s’attendre à un miracle

La Samsung Galaxy Watch7 est sortie la semaine dernière et apporte une expérience agréable. Toutefois, elle traîne un vilain défaut : une autonomie un peu juste. Samsung est conscient du problème et promet travailler sur un correctif. Il ne faudra pas non plus s'attendre à une amélioration miraculeuse.

La Galaxy Watch7 de Samsung ne réinvente pas la roue, mais elle apporte une expérience appréciable à l’utilisateur. Au menu des nouveautés, l’inclusion de l’IA, un processeur Exynos W1000 gravé en 3 nm et la présence de Wear OS 5.

Wear OS n’a jamais vraiment brillé par son autonomie, comme nous l’avons noté dans notre test. Toutefois, beaucoup d'utilisateurs se plaignent d'un comportement anormal, notamment sur Reddit et les forums de la communauté : leur batterie fond comme neige au soleil. Il s’agit d’un bug et Samsung travaille actuellement sur un correctif.

La Galaxy Watch7 va gagner en autonomie, mais il ne faudra pas espérer un miracle

Comme le note Android Police, un développeur s’est exprimé sur le forum coréen de Samsung afin de répondre à toutes les plaintes. Il indique que les équipes ont trouvé le bug qui impactait grandement l’autonomie. Un correctif devrait donc être rapidement déployé, sans plus de précision.

Il ne faudra tout de même pas s’attendre à un miracle. L’autonomie ne devrait pas doubler, mais tout de même atteindre un seuil acceptable. Lors de notre test, nous avons noté que le terminal tenait entre 30 et 35 heures avant de tomber à 0%. Précisons que nous n'avons pas été touchés par ce bug.

En attendant, il existe des solutions pour gagner un peu en autonomie. La première, la plus évidente, c’est de désactiver l’always-on-display afin de gagner quelques heures. La deuxième, c’est de désactiver la reconnaissance vocale de Google, elle aussi toujours activée si vous laissez tout par défaut. Dernière solution : éteindre tout simplement le Bluetooth, mais se priver de fonctionnalités bien pratiques sur la montre.

Quoi qu’il en soit, nous scruterons les mises à jour avec attention et si celle-ci change la donne, nous le signalerons dans notre test en conséquence. L’arrivée d’un correctif devrait être une question de semaine, voire de jours si on est optimistes.