SFR vend toujours sa fausse fibre à 9 millions de foyers, l’opérateur rechigne à changer son réseau

Grâce à la publication des résultats financiers d'Altice France en septembre 2023, on apprend que 9 millions d'utilisateurs sont toujours contraints chez SFR de passer par le réseau coaxial, considéré par beaucoup comme de la fausse fibre.

Comme vous le savez peut-être, SFR et la marque RED sont les seuls opérateurs en France à proposer de des offres THD (Très Haut Débit) via une une terminaison coaxiale. Egalement baptisée FTTLa (Fiber to The Last Amplifier), cette technologie marque sa différence avec la FFTH, la “vraie” fibre optique.

En effet, alors que la FFTH permet de raccorder l'abonné de bout en bout en partant du noeud de raccordement optique (NRO) jusqu'à son domicile via un modem, la FTTLa ne permet pas cela. Dans son cas, le réseau en fibre s'arrête au noeud optique situé dans une armoire électrique (soit dans la rue ou bien dans la cave d'un immeuble). Pour achever la connexion jusqu'au domicile du client, on utilise un câble coaxial.

Pendant durant des années, SFR a assuré à tort et à travers qu'il n'y avait aucune différence entre ces deux technologies. Dans les faits, c'est totalement faux. Concernant les débits déjà, la fibre optique et le câble n'affichent pas du tout les mêmes performances : jusqu'à 6 Gbit/s pour la fibre optique contre 1 Gbit/s pour le câble.

Encore 2 millions d'abonnés aux offres câble de SFR

En 2020, SFR a été condamné par la justice en appel pour avoir utilisé frauduleusement le terme “fibre” dans ses offres reposant sur des connexions coaxiales. Après cette décision, la marque au carré rouge a revu sa communication, notamment en employant exclusivement le terme THD pour les offres FTTLa. Rappelons qu'en 2021, SFR a été contraint de verser un million d'euros de dédommagements à Free pour ses pratiques anticoncurentielles sur la “fausse fibre”.

Après ces déboires, on aurait pu penser que SFR allait mettre un terme à son réseau coaxial, hérité du rachat de Numéricable en 2014. Et bien, grâce à la publication des résultats trimestriels d'Altice France en septembre 2023, nous venons d'apprendre que l'opérateur compte encore 9 millions d'abonnés à des offres THD, dont 2 millions uniquement raccordés en FTTLa.

On espère que ces 2 millions d'abonnés sont satisfaits des services de SFR… Il faut dire qu'ils n'ont pas vraiment le choix. SFR/RED étant le seul opérateur à proposer de l'internet très haut débit via du FTTLa, ils n'existent aucune autre alternative sur le marché pour ces clients.

Source : UniversFreebox