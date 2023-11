Android 14 arrive chez Samsung, des pubs dans YouTube Premium, c’est le récap

YouTube affiche des publicités même pour les abonnés premium. Samsung communique la liste des smartphones qui recevront la mise à jour vers One UI 6.0 basée sur Android 14. Google déploie une mise à jour de Photos qui améliore la visualisation et le tri des photos. C’est le récap du 13 novembre.

L’actualité de novembre sera certainement très chargée en bons plans. En effet, la faste période de shopping a démarré avec le « Single Day » et se poursuivra durant plusieurs semaines avec le Black Friday, le Cyber Monday et les fêtes de fin d’année… lesquelles seront ensuite suivies par les traditionnelles soldes. Pour vous changez les idées, nous vous proposons de jeter un œil à notre test de Call of Duty Mordern Warfare 3, le dernier épisode de la série phare d'Activision. Un test qui tire à balles réelles ! En outre, voici les trois actualités qui ont marqué la journée du lundi 13 novembre 2023.

Voici quand votre Galaxy aura One UI 6.0 et Android 14

Samsung vient de dévoiler le calendrier de déploiement de la prochaine mise à jour majeure de son interface One UI 6.0, basée sur Android 14, sur son parc installé. Une trentaine de smartphones et tablettes sont concernés dans toutes les gammes de prix. La première bonne nouvelle est que le déploiement débute dès maintenant, les premiers concernés commencent déjà à recevoir leur notification. Et la seconde bonne nouvelle est que tous les téléphones concernés recevront leur mise à jour avant la fin de l’année. Cliquez sur le lien pour découvrir toutes les dates et tous les modèles.

Visualiser des photos devient plus facile avec Google Photos

Google a commencé le déploiement d’une mise à jour pour l’application Photos pour Android. Cette mise à jour, croisée sur le Pixel 8 par un utilisateur de Reddit, introduit la fonction « Stack » (ou Piles dans la langue de Molière). Les Piles permettent de réorganiser les photos pour faciliter leur visualisation et leur tri. Il était grand temps. Et on vous dit pourquoi.

YouTube diffuse des publicités même auprès de ses abonnés Premium

YouTube en a assez que tout le monde regarde des vidéos sur sa plate-forme et que cela ne lui rapporte rien. Résultat : si vous avez un Adblock, vous ne pouvez pas voir de vidéo. De nombreuses personnes se sont donc abonnées à YouTube Premium pour continuer de voir des vidéos sans pâtir des publicités. Mais la promesse de YouTube n’est qu’en partie vraie : la plate-forme s’engage à ne bloquer que les publicités qui interrompent le visionnage. On vous explique tout dans notre article.

