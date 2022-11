Le Huawei Pocket S est le moins cher des smartphones pliants, et il est officiel

Huawei a officiellement présenté un nouveau modèle de smartphone à clapet : le Huawei Pocket S. Ce dernier est une déclinaison abordable du Huawei P50 Pocket. Il est conçu pour plaire au plus grand nombre, malgré une fiche technique moins bien fournie.

En plus de la Watch GT Cyber, une montre connectée avec cadran amovible, Huawei a officialisé le Pocket S, qui se présente comme un smartphone pliant plus abordable que son aîné. Il se distingue par son plus grands choix de coloris. Le Pocket S se décline en six teintes : Mint Green, Frost Silver, Obsidian Black, Primrose Gold, Sakura Powder et Ice Cristal Blue.

Au niveau de l’affichage, le Huawei Pocket S fait tout ou presque comme le Huawei P50 Pocket. Même dalle OLED de 6,9 pouces de diagonale affichant 1,07 milliard de couleurs pour une résolution de 2790 x 1188 pixels. Taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz. Même écran circulaire sur le dos de l’appareil avec dalle OLED de 1,04 pouce.

Le Huawei Pocket S est une version light du Huawei P50 Pocket, des sacrifices ont dû être consentis

Le dos de l’appareil arbore le module caméras du P50 Pocket amputé du capteur grand-angle de 32 MP “Ultra-spectre”. Pour le reste, on retrouve un capteur grand-angle de 40 MP “True-Chroma” (f/1.8) et un capteur ultra-grand-angle de 13 MP (f/2.2 – 120°). La caméra selfie sur le devant de l’appareil est également un capteur de 10,7 MP ouvrant à f/2.2. La batterie dispose d’une capacité de 4000mAh et le smartphone est vendu avec un chargeur 40W.

Les boutons de réglage du volume et celui de mise sous tension du smartphone, qui fait toujours office de capteur d’empreinte digitale, sont situés sur la tranche droite du Huawei Pocket S. Le constructeur affirme avoir encore amélioré la solidité et la durabilité de son appareil. Il a été testé pour se plier et se déplier 400 000 fois. Le Huawei Pocket S est propulsé par un Qualcomm Snapragon 778G et tourne sous HarmonyOS 3. Il n’est pour l’instant vendu qu’en Chine à des tarifs compris entre 840 € pour la version avec 128 Go de stockage à 1050 € pour la version 512 Go. Aucune date n’a encore été annoncée pour sa disponibilité à l’étranger.