Le HONOR Magic5 Lite 5G est disponible : 50 euros de remise et un bracelet connecté offert pour l’occasion

HONOR lance son Magic5 Lite 5G, un smartphone au tarif abordable qui dispose pourtant de prestations très intéressantes. Pour la sortie de ce nouveau mobile, la marque propose une offre promotionnelle consistant en un code de réduction de 50 euros ainsi qu’un bracelet connecté offert.

Le HONOR Magic5 Lite 5G a pour ambition de bousculer le segment milieu de gamme sur Android grâce à un rapport qualité-prix très compétitif. Le smartphone se distingue par un design particulièrement réussi, un grand écran d’excellente facture, une autonomie gargantuesque et une qualité en photographie que l’on ne trouve que très rarement sur un appareil si peu cher. Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là puisque les premiers acheteurs du HONOR Magic5 Lite 5G vont bénéficier de deux avantages :

Une remise immédiate de 50 euros grâce au code promo AMG5L50CPS

Le nouveau bracelet connecté HONOR Band 7 offert avec le mobile

CLIQUEZ POUR PROFITER DE L’OFFRE DE LANCEMENT DU HONOR MAGIC5 LITE 5G

Une autonomie impressionnante

Malgré son poids plume, le HONOR Magic5 Lite 5G parvient à intégrer une batterie massive dotée d’une capacité de 5100 mAh. Avec un tel accumulateur, le smartphone jouit d’une autonomie très généreuse dépassant allègrement la journée d’utilisation. Autre satisfaction, vous allez pouvoir recharger la batterie rapidement grâce à une technologie de recharge supportant jusqu’à 40 W. Pour bien s'en rendre compte, sachez qu’à titre d’exemple, 10 minutes de recharge octroient 5,3 heures de visionnage sur YouTube et 4,2 heures sur TikTok. Et en 30 minutes de recharge, l’utilisateur bénéficie de 12,5 heures de visionnage sur YouTube et de 15 heures sur YouTube Music.

Le smartphone est propulsé par la puce Snapdragon 695 de Qualcomm, gravée selon un procédé en 6nm et compatible 5G. Ce SoC fournit au mobile les performances nécessaires pour une expérience tout en fluidité et pour jouer à tous vos jeux Android sans aucun problème, surtout qu’il est accompagné de 6 Go de RAM pour la bonne gestion des tâches en arrière-plan et la possibilité de garder ouvertes un grand nombre d’applications en même temps. De surcroît, le HONOR Magic5 Lite 5G tire parti de la technologie HONOR RAM Turbo, qui exploite jusqu’à 5 Go de la mémoire interne comme RAM virtuelle pour étendre encore les capacités de la mémoire vive.

Avec un espace de stockage généreux de 128 Go, vous pourrez installer un très grand nombre d’applications et conserver vos photos, vidéos et fichiers sur la mémoire interne du smartphone, sans avoir besoin de compter sur une solution de stockage dans le cloud.

Un design léché

C’est un euphémisme de dire que le design du HONOR Magic5 Lite 5G sort de l’ordinaire. Le smartphone se distingue par un large dispositif photo circulaire à l’esthétique futuriste, qui abrite habilement les trois capteurs et le Flash LED de l’appareil. On ne peut que saluer la prise de risque en voyant le résultat, avec un smartphone à bon prix qui sort enfin de l’ordinaire.

HONOR sort aussi du lot en intégrant à son Magic5 Lite 5G un écran incurvé sans bords, une fonctionnalité d’habitude réservée aux smartphones premium. L’absence de bordures et l’impression que l’écran coule sur les tranches du terminal renforcent l’immersion dans les contenus affichés (jeu, vidéos…) et permettent au fabricant de proposer une grande surface d’affichage tout en conservant un format compact.

L’écran AMOLED de 6,67 pouces offre une définition FHD+ (1080 x 2400 px) et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité sans pareille des animations et du scroll lors de la navigation, ainsi que lors des sessions de jeu. La dalle est capable d’afficher 1,07 milliard de couleurs et une luminosité jusqu’à 800 nits qui permet de voir ce qu’il se passe à l’écran même en plein soleil.

Avec ses dimensions de 161,6 x 73,9 x 7,9 mm pour un poids de seulement 175 g, le HONOR Magic5 Lite 5G adopte un design ultra fin et léger, rendant le smartphone agréable et simple à manipuler, tout étant facile à ranger dans un sac ou dans une poche. Pour allier sécurité et praticité, l’appareil est doté d’un lecteur d’empreintes sous l’écran, et prend également en charge la reconnaissance faciale (2D).

Un appareil photo complet

HONOR s’est appliqué sur l’expérience photo pour son nouveau smartphone. Le capteur principal de 64 MP avec une ouverture focale de f/1.8 permet au mobile de prendre des photos nettes, détaillées et lumineuses, même lorsque les conditions d’éclairage sont difficiles. Il est possible de capturer des clichés en mode très haute définition à 64 MP ou bien de fusionner les pixels entre eux pour obtenir une qualité 16 MP avec une meilleure gestion de la lumière.

Deux autres optiques viennent compléter la configuration photo du HONOR Magic5 Lite 5G :

Un module ultra grand-angle de 5 MP avec ouverture f/2.2 pour élargir le champ de vision

Un objectif macro de 2 MP avec ouverture f/2.4 pour prendre des clichés réussis en plan très rapproché

La prise de selfies est confiée à une caméra frontale (16 MP, f/2.45) logée dans un discret poinçon dans l’axe de l’écran. Elle sert aussi aux appels vidéo et à la reconnaissance faciale.

Offre de lancement

Du 21 février au 7 mars 2023, HONOR propose une offre de lancement permettant d’acquérir un bracelet connecté Band 7 (d’une valeur de 59,90€) gratuitement pour l’achat du Magic5 Lite 5G. Ce nouveau modèle de smartband est équipé d’un écran AMOLED de 1,47 pouce et permet la mesure en temps réel de diverses mesures de santé, telles que la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang et la qualité du sommeil. Le HONOR BAND 7 dispose aussi de 96 modes sportifs, assure 14 jours d’autonomie en utilisation standard et 10 jours en utilisation intensive, jouit d’un lecteur multimédia pour le contrôle au poignet de la lecture de la musique, et permet également de déclencher la caméra à distance.

Un code promo, cumulable avec l’offre de lancement, permet également d’obtenir 50 euros de réduction immédiate sur l’achat du HONOR Magic5 Lite 5G. Sur le site officiel de la marque, vous devez renseigner le code AMG5L50CPS dans le panier pour en profiter. Le smartphone est disponible dans les coloris Midnight Black (noir) et Emerald Green (vert), avec en outre un modèle Titanium Silver (argent) exclusif au site de la marque.

CLIQUEZ POUR PROFITER DE L’OFFRE DE LANCEMENT DU HONOR MAGIC5 LITE 5G

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Honor.