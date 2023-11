Le Honor Magic 6 Pro va intégrer les appels par satellite, la technologie se démocratise

Selon le leaker Digital Chat Station, le Honor Magic 6 Pro sera capable de passer des appels par satellite, grâce à une puce miniature dédiée. Après le Huawei Mate 60 Pro cet été, c’est donc un nouveau smartphone Android qui rejoint la liste des appareils compatibles avec cette technologie. D’autres innovations intéressantes ont également été dévoilées.

Il y a quelques semaines, Honor a confirmé officiellement l’arrivée prochaine de son nouveau smartphone premium, le Magic 6. Propulsé par le Snapdragon 8 Gen 3, le flagship s’annonce déjà comme une petite bombe en matière d’innovations. Nous vous avons déjà parlé de la fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’ouvrir leurs applications d’un simple regard. Mais ce n’est pas le seul point sur lequel Honor sera à la pointe.

En effet, le leaker Digital Chat Station a partagé une information particulièrement intéressante sur son compte Weibo. Selon lui, le Magic 6 Pro sera également équipé d’une puce miniature, dédiée à la communication par satellite. Si cette information est véridique, le smartphone marchera ainsi sur les pas du Huawei Mate 60 Pro, le premier smartphone du marché à proposer les appels par satellite.

Le Honor Magic 6 Pro devrait permettre de passer des appels par satellite

Pour rappel, cette technologie n’est pas à confondre avec les appels d’urgence par satellite, déjà présent sur les iPhone 14 et qui a sauvé de nombreuses vies depuis son lancement. Comme son nom l’indique, ces derniers permettent uniquement de contacter les secours. Ce que Huawei, et bientôt Honor, proposent, c’est de pouvoir appeler n’importe qui, même dans les zones où le réseau est capricieux.

Comme nous l’avions prédit un peu plus tôt dans l’année, les appels par satellite sont bel et bien amenés à se démocratiser sur les smartphones. On s’attend par ailleurs à ce que Samsung intègre la technologie à ses Galaxy S24 d’ici l’année prochaine. Quant au Magic 6 Pro, Digital Chat Station révèle également que le smartphone sera équipé d’une technologie de dissipation de la chaleur, ainsi que d’un système d’appels à faible consommation énergétique.

Source : Digital Chat Station