Le Honor Magic 6 Pro résoudrait un gros problème avec son nouveau capteur photo

À quelques semaines du lancement du prochain Honor Magic 6 Pro, on en sait déjà un peu plus sur le capteur photo principal qu’utilisera l’appareil, et il semble que ce dernier devrait enfin résoudre un problème de la génération précédente.

Digital Chat Station, le célèbre leaker chinois, vient de divulguer sur son compte Weibo le capteur photo principal qu’utilisera le prochain smartphone haut de gamme d’Honor. Le Magic 6 Pro, qui succèdera à l’excellent Magic 5 Pro que nous avions testé, bénéficiera cette année d’une toute nouvelle caméra signée Omnivision.

Il s’agirait du capteur OV50K, le premier capteur 1 pouce de la société. Il viendrait ainsi remplacer l’ancien IMX989 de Sony utilisé dans la génération précédente, et corriger au passage l’un de ses plus gros problèmes.

La caméra du Honor Magic 6 Pro va permettre de capturer de meilleurs clichés

L'une des principales caractéristiques du capteur OmniVision OV50K est l'introduction de la technologie LOFIC, qui signifie “Lateral Overflow Integration Capacitor” (condensateur d'intégration des débordements latéraux). Cette innovation vise à résoudre un problème persistant dans la photographie sur smartphone : la surexposition dans les scènes lumineuses. La surexposition se produit lorsqu'une lumière excessive frappe le capteur dans des environnements très éclairés, ce qui entraîne une perte de détails lors de la conversion du signal.

LOFIC fonctionne en empêchant activement l'utilisation d'une charge excédentaire au-delà d'une limite définie. Ainsi, même dans des scénarios de forte luminosité, le capteur conserve des enregistrements détaillés et non altérés. Il s’agirait donc d’un des premiers appareils à profiter de cette technologie.

Au-delà de la technologie révolutionnaire du capteur, la série Honor Magic 6 promet une foule de fonctionnalités supplémentaires pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Équipée du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, le smartphone devrait intégrer le suivi des yeux et d'autres technologies intéressantes, dont notamment les communications par satellite.

On pourrait également s’attendre à voir arriver un périscope avec un capteur de 200 MP, qui arrivera également ensuite sur le Vivo X100 Pro+. Cependant, seule la version Ultimate du Magic 6 Pro en profiterait, et Honor ne devrait malheureusement pas la commercialiser chez nous. Il reste maintenant à savoir quand sortira le Honor Magic 6 Pro, mais le smartphone devrait arriver dès le début de l’année 2024.