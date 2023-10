Honor Magic 6 : vous allez pouvoir ouvrir vos applis avec les yeux

Pendant la présentation du Honor Magic 6, le constructeur a présenté la fonction Magic Capsule. Elle permet d'ouvrir ses applications uniquement en les regardant, sans toucher l'écran.

Après un Honor Magic 5 Pro convaincant, le constructeur chinois a profité du Snapdragon Summit de Qualcomm pour présenter le Honor Magic 6. En plus de confirmer que le smartphone sera équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3, il révèle que l'appareil possèdera un système d'IA générative. La puce de Qualcomm est en effet capable d'en faire tourner un modèle localement, sans l'aide du cloud. Une particularité qui ouvre tout un tas de possibilités. Honor en a montré une justement.

Dans une courte vidéo de simulation, on voit une femme tenir le Honor Magic 6 devant elle, à une seule main. En haut de l'écran, une barre noire qui est en réalité l'application Uber. Sans rien toucher, uniquement en dirigeant son regard d'une certaine façon, l'utilisatrice parvient à ouvrir l'appli en plein écran. La technologie utilisée est une “interaction multimodale basée sur l'oculométrie”. Rassurez-vous, Honor lui a donné un nom plus digeste : Magic Capsule.

Le Honor Magic 6 va permettre d'ouvrir les applications simplement en les regardant

Sur le papier, la fonctionnalité est intéressante. On peut imaginer plusieurs situations dans lesquelles on appréciera de pouvoir naviguer sur son smartphone alors que l'on a les mains prises. Sans parler de l'accessibilité générale qui s'en trouvera renforcée. Mais aucune démonstration réelle n'a été faite. L'utilisation du terme “multimodal” laisse également penser que les yeux ne seront pas le seul déclencheur des actions. Est-ce qu'il va falloir confirmer la demande avec autre chose ? Est-ce qu'il faudra maintenir son regard sur un point pendant X secondes pour valider ? Ces questions n'ont pour l'instant pas de réponse.

Lire aussi – Honor veut séduire les consommatrices avec le V Purse, un smartphone qui imite un sac à main

Il ne faut pas non plus oublier les multiples implications d'un tel système sur la vie privée. En théorie, pas besoin d'envoyer la moindre donnée dans le cloud puisque, nous l'avons dit, le processeur Snapdragon Gen 3 peut gérer ce genre de fonction en local. Dans les faits, il faudra attendre plus de précisions et surtout essayer Magic Capsule par nous-même avant de se prononcer.

Source : The Verge