Honor veut séduire les consommatrices avec le V Purse, un smartphone qui imite un sac à main

Aux côtés du Magic V2, Honor a présenté un concept de smartphone pliant très spécial. Il s’agit du V Purse, un modèle dont l’écran externe flexible rappelle celui du Mate X de Huawei. Le twist ? Le smartphone, qui ressemble beaucoup à une pochette, peut se porter comme un petit sac à main. Il intègre des attaches pour y installer une bandoulière. Et grâce à son écran externe, il s’adapte au style vestimentaire. Présentations.

Aujourd’hui, Honor a présenté plusieurs produits à l’occasion de sa conférence organisée à l’IFA 2023 de Berlin. Le plus important de ces produits est le Magic V2 dont vous pouvez retrouvez dans nos colonnes la prise en main. Il s’agit du successeur du Magic Vs que nous avons testé. Et il vient concurrencer directement le Galaxy Z Fold 5 présenté par Samsung au début du mois d’août. Sur ce segment, Honor se pose donc comme l’un des seuls concurrents de Samsung en Europe, aux côtés de son ancienne maison-mère, Huawei.

Lire aussi – Honor va aussi se lancer à l’assaut du Galaxy Z Flip 5 avec un smartphone à clapet, mais il faudra patienter

D’autres produits ont été dévoilés. Le Honor 90 Peacock Blue, avec son dos inspiré des plumes de paon. La Honor Watch 4 dont vous pouvez retrouver le test complet dans nos colonnes. Ou encore un concept très étrange : le V Purse. Il ne s’agit pas d’un smartphone finalisé, mais d’un concept qui n’a pas (encore ?) vocation à être commercialisé. La marque présente cela comme des pistes de réflexion autour de l’interactivité et de l’intégration des produits technologiques dans la vie de tous les jours.

Le V Purse est un concept qui s'adresse à un public féminin

Le Honor V Purse est donc un smartphone aux étranges possibilités. Techniquement, il n’y a rien d’extraordinaire : il s’agit « ni plus ni moins » qu’une évolution des Mate X, Xs et Xs 2 de Huawei. Vous retrouvez donc l’écran qui couvre les deux faces externes du produit et qui se déploie pour devenir une tablette. Vous retrouvez aussi le menton vertical qui comprend trois capteurs photo. Vous retrouvez, toujours dans le menton, un bouton mécanique qui permet de sécuriser le smartphone en position fermé et de l’ouvrir quand vous voulez vraiment le déployer.

Qu’est-ce qui fait la différence entre le V Purse et le Mate Xs 2 par exemple ? Il y en a deux. La première est le système qui permet d’accrocher une bandoulière, transformant le V Purse en petit sac à main que vous portez sur l’épaule. Les strass et le covering doré renforcent l’impression d’être face à un accessoire féminin, alors que les femmes ne sont pas vraiment la cible privilégiée des smartphones pliants de grande taille. Voilà un positionnement plutôt osé.

L'écran externe du V Purse peut imiter les textures des sacs à main

La deuxième différence est logicielle. L’écran du V Purse profite de fonds d’écran qui transforme l’aspect du smartphone. Vous voulez un sac en duvet synthétique ? Pas de problème. Et vous pouvez même caresser les poils comme des vrais… Vous voulez que votre accessoire prenne l’aspect d’un aquarium ? C’est possible. Et vous avez même un petit poisson rouge pour vous amuser. L’objectif ici est d’imiter la texture et les matériaux des vrais sacs à main afin que le smartphone devienne un accessoire comme un autre. Sauf qu’il n’en est pas un, évidemment !

Si vous cherchiez des informations techniques sur le produit, vous allez être un peu déçu. En effet, Honor n’a pas souhaité détailler les détails physiologiques du V Purse, ni même la configuration dont il pourrait bénéficier. Nous savons simplement que le smartphone mesure 9 mm d’épaisseur quand il est plié. Ce qui veut dire qu’il devrait mesurer moins de 5 mm quand il est déplié. Ce qui est déjà une belle performance.