Honor annoncerait le Magic X, son premier smartphone pliable, d’ici fin 2021

Honor annoncerait finalement son premier smartphone pliable avant la fin de l'année 2021. Intitulé Magic X, le téléphone serait proche du Mate X2, le téléphone pliable de Huawei. Un téléphone à clapet façon Galaxy Z Flip 3 serait aussi dans les cartons de la marque.

Les smartphones commencent progressivement à envahir le marché. Si Samsung reste actuellement le numéro 1 incontournable des téléphones pliables, de nombreux fabricants s'apprêtent à se lancer dans la bataille. C'est notamment le cas de Google, qui prépare le terrain pour son Pixel Fold, ou encore de Honor, l'ancienne filiale de Huawei.

D'après les informations de Digital Chat Station, un leaker chinois très actif sur Sina Weibo, la marque chinoise, désormais affranchie de son ancien maison mère, ambitionne de lancer son premier smartphone avec écran pliable avant la fin de l'année.

Lire aussi : les États-Unis ont peur de Honor mais ne savent pas quoi faire de l’ex-filiale de Huawei

Un Honor Magic X avec un design proche du Huawei Mate X2

Baptisé Magic X, le smartphone pliable de Honor serait très proche du Mate X2, le dernier téléphone pliant de Huawei. L'appareil serait en effet construit autour d'un écran pliable de 8 pouces. Sur la face arrière, Honor placerait un écran secondaire dédié aux notifications et autres notifications contextuelles.

On retrouve une logique similaire sur le Galaxy Z Fold 3, le smartphone convertible en tablette de Samsung. Cependant, l'informateur assure que le smartphone de Honor sera différent en plusieurs points du téléphone pliable de Huawei.

Toujours d'après Digital Chat Station, Honor préparerait aussi l'arrivée d'un smartphone pliable à clapet similaire au Galaxy Z Flip 3. Par contre, la fenêtre de lancement de l'appareil est encore très incertaine. D'après les précédentes fuites, Honor se serait tourné vers BOE Technology, une firme chinoise spécialiste dans les dalles d’affichage, pour concevoir les écrans pliables pour son Magic X.

Ces projets illustrent bien la nouvelle stratégie de Honor. Indépendant de Huawei, le fabricant cherche à se faire une place sur le marché du smartphone haut de gamme. Dans cette optique, Honor a déjà lancé les Honor Magic 3 l'été dernier. On vous en dit plus dès que possible sur le Magic X. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.