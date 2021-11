Honor 60 : le lancement se profile, cette certification le prouve

Le Honor 60 pourrait être lancé très prochainement. En effet, trois nouveaux modèles Honor portant les numéros ELZ-ANOO, ANY-ANOO et TNA-ANOO ont récemment passé leur certification en Chine. Selon les rumeurs, il s'agirait du Honor 60, du Honor 60 Pro et du Honor 60 SE.

En juin 2021, Honor a marqué une étape importante dans son histoire avec le lancement des Honor 50 et Honor 50 Lite (le Honor 50 Pro n'est pas arrivé jusqu'en France). Pour le constructeur, il s'agit des premiers smartphones lancés en toute indépendance, maintenant que la marque n'est plus sous le giron de Huawei.

Désormais débarrassée des sanctions appliquées à la firme de Shenzhen par l'administration américaine, Honor a pu récupérer la jouissance de sa licence Google et équiper à nouveau ses smartphones avec Android et les applications phares de l'entreprise californienne comme le Google Play Store, YouTube, Gmail, etc.

Le Honor 50 et 50 Lite sont disponibles dans l'Hexagone depuis ce 4 novembre 2021. Le modèle Vanilla s'impose comme un milieu de gamme premium avec son écran OLED incurvé 6,57″ en Full HD+, sa fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz, un SoC Snapdragon 778 et une batterie d'une capacité généreuse de 4300 mAh. Avec un prix de 549 €, le Honor 50 va tenter de se faire une place sur un segment déjà bien occupé par Xiaomi, OnePlus, Oppo ou encore Google avec son récent Pixel 6.

Honor 60 déjà certifié, vers une présentation imminente ?

Mais alors que la carrière du Honor 50 ne fait que commencer en France, nos confrères du site Gizchina affirment que le lancement de son successeur pourrait survenir plus tôt que prévu. En effet, trois modèles Honor portant les numéros de modèle ELZ-ANOO, ANY-ANOO et TNA-ANOO viennent de passer par un organisme de certification en Chine. Selon de nombreux leakers, il s'agirait à n'en pas douter des prochains Honor 60, Honor 60 Pro et Honor 60 SE.

D'après leurs informations, les trois appareils seraient compatibles 5G tandis qu'ils bénéficieraient d'une charge rapide d'au moins 66W minimum. En outre, le modèle Vanilla serait équipé d'un écran OLED tout comme le Honor 50, avec un capteur à selfie en son centre. Quant au Honor 60 Pro, il profiterait d'un écran incurvé doté d'un deux capteurs frontaux.

Enfin et toujours selon des informations de Gizchina, le Honor 60 n'adopterait pas la même disposition pour le bloc photo que le Honor 50. Au revoir donc ces capteurs regroupés dans deux cercles distincts, et bienvenu plutôt à un bloc rectangulaire plus classique. Selon les derniers bruits de couloir, les Honor 60 pourraient être présentés en décembre 2021.