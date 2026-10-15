Le Google Play Store vend des smartphones Pixel et Galaxy de Samsung maintenant

Un nouvel onglet fait son apparition dans le Play Store de Google. Peu mis en avant, il transforme le magasin d’applications en boutique de smartphones. Et pas que pour les Pixel, contrairement à ce que l’on pourrait penser.

Google Play Store
Crédits : 123RF

Le Play Store de Google est généralement la plateforme vers laquelle vous vous tournez dès que vous cherchez une application. Surtout depuis que la firme de Mountain View cherche à limiter le téléchargement d’applis en dehors de sa boutique. Par contre, ce n’est pas à elle que vous pensez quand vous décidez d’acheter un nouveau smartphone, une montre ou encore des écouteurs connectés. Et pourtant.

Lire aussi – Le Play Store cache un menu secret, voici la première option que Google y teste

En toute discrétion, Google a ajouté un menu « Acheter des appareils » dans le Play Store. Passer à côté est très facile puisqu’il faut ouvrir l’application et toucher son avatar en haut à droite pour voir la ligne, entre « Fonctionnalités expérimentales Play » et « Bibliothèque ». Actuellement, on y trouve dans l’ordre d’affichage : le Pixel 10a, la Pixel Watch 4, le Pixel 11 Pro Fold, le Pixel 11, le Pixel 11 Pro, la Pixel Watch 5, le bracelet Fitbit Air et les écouteurs Pixel Buds Pro 2. Du moins en France. Ailleurs, il y a plus de choix.

Google vend des smartphones Pixel et Galaxy directement sur le Play Store

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran ci-dessous, le catalogue d’appareils proposés sur le Play Store n’est pas le même suivant les pays. Si nous sommes limités aux produits Google, nos confrères d’Android Authority montrent que des Galaxy de Samsung sont accessibles au moins aux américains. D’ailleurs, la marque sud-coréenne est mentionnée sur une page dédiée : « Vous pouvez désormais découvrir et acheter des appareils, tels que les smartphones Pixel ou Samsung proposés à la vente sur Google Store, sur Google Play ».

Achat Google Pixel et Samsung Galaxy Play Store
L’achat de produits Google sur le Play Store en France, et de produits Samsung sur le Play Store américain / Crédits : Phonandroid/Android Authority

Étonnamment, il n’est fait aucune mention de la nouvelle section du Play Store. La présence de mobiles Samsung y est également surprenante puisque le Google Store, la boutique en ligne de Google, n’en vend pas. Pour le moment, il n’y a pas vraiment d’intérêt à passer par l’une ou l’autre plateforme, les prix étant identiques sur les deux et le Play Store ne faisant que renvoyer au Google Store au final.


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