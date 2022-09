Le Google Nest Wifi Pro serait bien plus cher que l’ancien modèle

Le Google Nest Wifi Pro a été mis en ligne sur un site marchand américain. Cela nous permet de voir ses caractéristiques et surtout son prix. Il serait vendu plus cher que l’ancien modèle mais apporterait diverses innovations comme le Wifi 6E.

Google devrait prochainement dévoiler son nouveau modèle de Nest Wifi, nommé tout simplement Nest Wifi Pro. Ce dernier combinerait routeur Wifi et enceinte connecté. On en sait un peu plus sur son sujet grâce à une fuite.

La fiche produit a en effet été publiée sur un site marchand américain, B&H. Cela nous permet d’avoir ses principales caractéristiques et ainsi nous faire une bonne idée de son profil. Nous avons également son prix. Cela tend à confirmer ce que nous savions déjà, le Nest étant passé par la FCC, organisme américain des télécoms, il y quelques semaines.

Le Nest Wifi Pro en fuite

La fiche du Nest nous confirme donc qu’il utiliserait bien le Wifi 6E avec un débit maximal de 9,6 Gbp. C’est une amélioration par rapport à l’ancien modèle de 2019 qui était en Wifi 6. C’est bien le tarif qui est intéressant dans cette fuite. Le terminal est affiché à 199 dollars sur B&H, contre 169 dollars pour le modèle de 2019. A noter qu’en France, ce dernier est à 139 euros. Si on prend en compte l'inflation, la hausse de prix pourrait être conséquente pour nous.

Bien entendu, il est possible d’acheter plusieurs répéteurs Wifi en pack. Deux coûteront 299 dollars, tandis que si vous en achetez trois, ce sera 399 dollars. Les produits seront disponibles en blanc, en marron, en bleu ainsi qu’en jaune/vert.

Il est intéressant de noter que Google étend son appellation Pro à toutes gammes. Nous avons par exemple les smartphones Pixel et Pixel Pro ou encore les Buds Pro. Ce Nest Pro pourrait être dévoilé lors de la keynote du 6 octobre prochain. Pour rappel, ce seront les nouveaux smartphones, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, qui seront mis en avance lors de cette conférence. Ces derniers sont importants pour Google, puisqu’ils lanceront Android 13 sur le marché.