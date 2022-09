Amazon Alexa : les réponses sponsorisées par de la pub, c’est pour bientôt

Lors de sa conférence Accelerate, le géant du commerce en ligne a annoncé avoir doté Alexa, son assistant personnel intelligent, d’une nouvelle fonctionnalité qui pourrait faire polémique.

Amazon a annoncé sur son site et lors d'une conférence que très bientôt, les marques pourront directement répondre aux questions de leurs clients potentiels à travers Alexa. Cette fonction, qui s'appelle Customers ask Alexa (les clients demandent à Alexa), vise à attirer les internautes vers les vitrines Amazon des marques en question.

À des questions telles que “Comment enlever les poils d’animaux de mon tapis ?”, Alexa offrait des réponses standard, tirées du Web. Désormais, l’assistante virtuelle diffusera des publicités de produits de marques pertinentes. Bien entendu, Amazon ne va pas se transformer en régie publicitaire gratuite. Les marques souhaitant profiter de l’exposition offerte par cette nouvelle fonctionnalité doivent avoir une boutique en ligne sur Amazon, ce qui permettra à cette dernière de toucher une commission sur les ventes.

“Alexa mets moi de la pub” : l'assistant virtuel se transforme en régie publicitaire

Rajiv Mehta, le directeur d’Alexa Shopping chez Amazon, justifie l’implémentation de cette nouvelle fonctionnalité en déclarant : “Amazon reconnaît que les marques sont expertes dans leurs domaines et dans leurs produits. Avec cette nouvelle possibilité, nous facilitons leurs relations avec les clients en les aidant à répondre aux questions les plus courantes”. Si le site de commerce en ligne affirme que toutes les réponses seront soumises à une modération du contenu et à des contrôles de qualité, cette nouvelle initiative peut tout de même laisser dubitatif.

Sur le papier, l’idée est intéressante, mais qui veut vraiment invoquer Alexa pour écouter des messages sponsorisés ? D’autant plus qu’Amazon, comme tous les autres membres du GAFA, est connu pour récolter autant d’informations personnelles que possible. Activer Customers ask Alexa, ce serait non seulement ouvrir la porte à toutes les fenêtres publicitaires, mais également donner volontairement des informations nous concernant.

Les clients d'Amazon sont peut-être déjà conscients de cela, car les statistiques montrent qu’en 2020, seuls 10,8% d’entre eux ont utilisé l’assistant vocal d'Amazon pour effectuer une commande sur le site de commerce en ligne. Pas sûr que cette fonctionnalité remporte le succès escompté donc, mais qu'à cela ne tienne, Customers ask Alexa sera tout de même accessible sur invitation dès octobre, son déploiement dans la barre d'outils du site américain étant prévu pour 2023.